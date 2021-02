Ha úgy érzi, hogy jól esne, sírjon bátran!

A gyerekkor és a felnőtté válás velejárója, hogy gyakran és szabadon sírunk. Ha fáj valamink, ha félünk, ha fáradtak, csalódottak, esetleg dühösek vagyunk. Amikor fájdalmat okoznak nekünk. Sírunk akkor is, ha örülünk, ha valami érzelmileg pozitívan érint minket. Felnőttkorban aztán - különösen mások előtt, nyilvános helyen - a legtöbben igyekeznek visszafojtani könnyeiket, mert nem akarják kiszolgáltatott helyzetbe hozni magukat. Mert a sírás sokaknak kínos, elrejtendő dolog, amit nem szeretnének megosztani a külvilággal. Pedig nem kell, hogy így legyen.

A sírás természetes dolog. És bizonyos helyzetekben nagyon jól tud esni. Fotó: Getty Images

Miért feszengünk, ha mások előtt jön ránk a sírás?

Egyes kultúrákban és társadalmakban a sírást még ma is a gyengeség jelének tartják. Biztosan vannak, akik emlékeznek rá, milyen azt hallani, hogy "csak a gyerekek sírnak, légy felnőtt!" Vagy amikor meglett férfiak fejéhez vágják, hogy "ne sírj, mint egy asszony!" A könnyekhez sokak leginkább a kétségbeesést, a fájdalmat és a gyengeséget társítják. Pedig a sírás az öröm és a megkönnyebbülés jele is lehet. Természetes és gyakori emberi reakció. Az Egyesült Államokban például a nők havonta átlagosan 3,5-szer, a férfiak pedig 1,9-szer sírnak - írja egy amerikai kutatásra hivatkozva a medicalnewstoday.com.

Ahol a sírás érték, sőt, közösségi élmény

A japánok - mint oly sok mindenről - erről is másképp gondolkodnak, mint például az európaiak. Hisznek a sírás egészségügyi előnyeiben, olyannyira, hogy szinte intézményesítették azt: egyes japán városokban úgynevezett "síróklubok" alakultak (a japán kifejezés eredeti jelentése "könnyek keresése"), ahol azért gyűlnek össze az emberek, hogy alaposan kisírhassák magukat, méghozzá társaságban. Ennek érdekében különféle könnyfakasztókat is bevetnek: ez lehet film, zene, könyv, vagy gyakorlatilag bármi, ami felszabadítja az érzelmeket és megindítja a könnyeket- számol be róla a webmd.com.

Tudományosan igazolt, pozitív egészségügyi hatások

"A sírás egészséges módon aktiválja a testet" - összegzi Stephen Sideroff, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem klinikai pszichológusa. Amikor sírunk, felhagyunk azzal, hogy "tartsuk magunkat". A sírás során - amennyiben azt valamilyen érzelem váltotta ki - megnyílunk, elengedjük magunkat.

A sírás tudományos hatásaival foglalkozó kutatások alátámasztják, hogy az érzelmek hatására távozó könnyek magasabb koncentrációban tartalmaznak stresszhormonokat, mint a más típusú könnycseppek. "Stressz hatására felgyülemlik az emberben a feszültség (és a kortizol nevű stresszhormon). Amikor sírunk, ez a feszültség enged fel" - érzékelteti Sideroff, hozzátéve, hogy a sírás aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, ami "lecsendesíti" agyunkat és helyreállítja az egyensúlyt testünkben.

Az érzelmi könnyek mellett ejtünk bazális cseppeket is: ezek antibakteriális hatásúak, védik a szaruhártyát, nedvesen tartják szemünket. A reflex könnyek pedig arra hivatottak, hogy segítsenek eltávolítani a szemünkbe kerülő irritáló anyagokat."Kiöblítik" belőle például a porszemeket, a füstöt, esetleg a háztartási tisztítószerekből felszabaduló kémiai anyagokat. A sírás tehát tulajdonképpen segít tisztán tartani a szemünket. Nem mindegy viszont, hogy meddig és mennyit sírunk. Ha órákig - vagy nagy traumák hatására akár napokig - nem tudjuk abbahagyni -, kellemetlen következményei lehetnek. A duzzadt szemek és a bedugult orr mellett lüktető fejfájást és kimerültséget okozhat.

Ne szégyelljük a könnyeinket!

Ami az egészségre gyakorolt további pozitív hatásokat illeti: kutatások bebizonyították, hogy a sírásnak nyugtató hatása van. Fizikailag is megkönnyebbülünk tőle, mert a stresszhez hasonlóan a szorongást is csökkenti. Az érzelmek hatására kicsorduló könnyek oxitocint és endorfinokat szabadítanak fel szervezetünkben, amelyek enyhítik a fizikai és a lelki fájdalmat. Emellett kellemes, jó érzést váltanak ki: képesek pozitívan befolyásolni hangulatunkat. A sírás arra is alkalmas, hogy társas kapcsolatokat teremtsünk: segítséget, támogatást kaphatunk a környezetünkben lévő emberektől. (Más kérdés, hogy van, aki ezt szívesen fogadja, van, aki pedig nem igényli, vagy kimondottan szeretné elkerülni, hogy esetleg egy idegentől kelljen lelki támogatást elfogadnia.) A sírás vérnyomásunkat is képes jótékonyan befolyásolni, segítségével lassulhat a pulzusunk is.

Ezek a kutatások által igazolt egészségügyi előnyök már önmagukban elegendőek ahhoz, hogy ne szégyelljük, ha olykor-olykor ránk jön a sírhatnék. Sőt! Ha úgy érezzük, hogy egy fárasztó időszakban, vagy egy nehéz helyzetben semmi más nem segít - sem a testmozgás, sem a baráti beszélgetés -, hagyjuk, hogy jöjjenek a könnyek. Ha jönni akarnak. Akkor is, ha csak egy megindító filmet nézünk, és a látottak kavarnak fel minket. Ne törődjünk vele, hogy mások mit gondolhatnak! Mások is sírnak.