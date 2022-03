Ha a sivatagban is lenne elegendő takarmány és víz, minden bizonnyal ott is megélne a génmódosított szarvasmarhák új generációja. Legalábbis a Recombinetics nevű amerikai biotechnológiai vállalat új "terméke" erre is képes lehetne, mert igen jól bírja a meleget. A cég a CRISPR génszerkesztő segítségével angus marhákat módosított, hogy azok rövid és sima szőrzetet növesszenek, csökkentve az extrém forró időjárással szembeni sérülékenységüket. Az így kezelt marhákból készült steak akár már két év múlva az amerikaiak asztalára kerülhet - írta az IFL Science.

Jól tűrik a meleget

A genetikailag módosított élelmiszerek (GMO-k) olyan szervezetek, amelyek genomját, vagyis génállományát molekuláris géntechnológiai eljárásokkal a természetben elő nem forduló módon változtatták meg. Az USA-ban megengedőbb a szabályozás, az Európai Unióban szigorúbb. A EU engedélyezte az emberi és állati fogyasztásra szánt génmódosított termékek kereskedelmét, valamint a repce, a kukorica és a szója esetében a termesztését is. Magyarországon tilos a GMO-k használata a mezőgazdaságban.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal szerint (FDA) a fura szőrzet segít a marháknak, hogy jobban ellenálljanak a hőmérséklettel kapcsolatos stressznek, és ez több élelmiszertermelést is eredményezhet. Mindez sajnos jól jön a klímaváltozás szempontjából, amely szerint egyre gyakoribbak lesznek a nagy hőingadozások, illetve a hosszan tartó extrém meleg időszakok egész évben, tették hozzá.

Az amerikai hatóságok szerint a GMO-s élelmiszerek biztonságosak. Az USA-ban az FDA engedélyezi a forgalomba hozható élelmiszereket. Érdekesség, hogy az elmúlt években a hatóság öt génszerkesztett állatra vonatkozó kérelemnek adott zöld utat: csirkére, kecskére, lazacra, nyúlra és sertésre. Amúgy a hideg szőrzetet biztosító örökletes gén egy természetben előforduló mutáció eredménye, amely a hagyományos módon tenyésztett szarvasmarháknál is előfordulhat.

Számos szakember vitázik azon, hogy a genetikailag módosított élelmiszereknek milyen hatásai lehetnek az emberi szervezetre. A megoszló szakmai vélemények között akad olyan, ami előrevetíti az esetleges egészségkárosító hatásukat és olyan is, ami szerint nem kell számolni ilyen jellegű veszéllyel. Sokak gondolják úgy, hogy a rovarrezisztens és a herbicidrezisztens, szárazság- és hidegtűrő növények megoldhatják a világ élelmezését. Mások szerint a termesztésük során nagy terhet rónak a környezetre, nem csökken a vegyszerfelhasználás, valamint a kártevőkben is kialakulhat a rezisztencia.