Génjeinktől függ, szeretjük-e a kávét

Egy közelmúltbeli kutatás szerint napi egy kávé a szívelégtelenség kockázatát is csökkentheti.

"Legalább hat olyan gént ismerünk, amely szerepet játszik abban, hogy szervezetünk hogyan dolgozza fel a koffeint" - mutatott rá közelmúltban publikált TikTok-videójában dr. Karan Raj sebész, az Imperial College London és a Sunderlandi Egyetem munkatársa. Mint azt a videót szemléző menshealth.com írja, a BDNF és SLC6A4 gén egyaránt hatással van arra, miként tapasztaljuk meg a kávé jutalmazó hatását. A CYP1A2 génnek pedig abban van szerepe, hogy a testünk hogyan bontja le a koffeint, illetve hogyan alakítja át azanyagcseresorán.

Több gén is kihatással lehet arra, mennyire szeretjük a kávét. Fotó: Getty Images

A CYP1A2 gén 1A variánsát hordozó emberek szervezete nagyon gyorsan átalakítja a koffeint egy, a Journal of The American Medical Association című szaklapban megjelent tanulmány szerint. "Azok, akiknek szervezete gyorsabban bontja le a koffeint, nagyobb eséllyel fogyasztanak több kávét, mivel a hatását rövidebb ideig érzékelik" - fogalmazott dr. Raj. "Ez egyben megmagyarázhatja azt is, hogy miért vannak olyanok, akik akkor is teljesen zavartalanul képesek éjszaka aludni, ha a kései órákban isznak kávét" - tette hozzá.

Végezetül fontos megemlíteni a TAS2R38 gént, amely a nyelvünkön található ízlelő receptorokra hat, befolyásolva a keserű íz érzékelését. Ha valakinek két másolata van ebből a mutálódott génből, az dr. Raj szerint kevésbé érzékeny a keserű ízre. Éppen ezért nagyobb az esélye annak, hogy szereti a kávét, kellemesnek találja az ízét, ezért gyakrabban is fogyasztja.