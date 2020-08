Furcsa dolog derült ki a placebóról

Számtalan olyan kísérletről hallottunk már, melynek során a vizsgált alanyok - tudtukon kívül - hatóanyag nélküli pirulákat vettek be, állapotuk mégis feljavult. A placebo-effektusnak hívott jelenség régóta lázban tartja a kutatókat, akik pontosan a mai napig sem értik, hogyan indíthatják be az álgyógyszerek a gyógyulást. Bár az általánosan elfogadott nézet az, hogy a szervezet öngyógyító folyamatait az aktiválja, hogy a vizsgált alanyok hisznek a gyógyszer hatékonyságában, egy közelmúltban végzett kísérlet más eredményre jutott. Az Eurekalert oldalán is közzétett tanulmány szerint a placebo gyógyszerek akkor is működhetnek, ha a személy, aki beveszi, tisztába van vele, hogy az nem tartalmaz semmilyen hatóanyagot.

Meglepően hatékony lehet a placebo

A Michigan State University, a Michigan University és a Dartmouth College közös kutatócsoportja bebizonyította, hogy a placebók csökkentik az érzelmi aktivitás mértékét az agyban, még akkor is, ha az emberek tudják, hogy a készítmények nem "igaziak". Eredményeiket a Nature Communications folyóirat legújabb számában tették közzé.

Hatékonyabbak a placebokészítmények, mint hitték. Fotó: Getty Images

Hogy teszteljék ezeknek a "nem megtévesztő" placebóknak a hatását, a vizsgált alanyokat két csoportra osztották. Az első csoportnak egy sóoldatot tartalmazó orrspray-t kellett belélegeznie, miközben elmondták nekik: a spray-ben semmilyen hatóanyag nincs, egyszerű placebo, de segíthet csökkenteni a negatív érzéseiket, ha hisznek benne. A másik csoport ugyanazt az orrspray-t kapta, nekik azonban nem beszéltek a negatív érzésekről, egyszerűen azt mondták, az oldat belélegzésével a kutatók munkáját és a pontosabb mérési eredményeket segítik.

Nem meglepő módon az első csoportban csökkent a szorongás mértéke, hiszen a kutatók egyfajta placebohatásként ezt sugallták a résztvevőknek. Viszont a második csoportban is azt látták, hogy a placebokészítmények inhalálása csökkentette azt az agyi elektromos aktivitást, amely arra utal, hogy az alany mennyire szenved meg bizonyos érzelmi hatásokat. Tehát a kutatók szerint a hatóanyag nélküli szereknek jól mérhető pszichobiológiai hatása lehet akkor is, ha a vizsgált személy tisztában van azzal, hogy egyszerű placebót használt.