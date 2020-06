Ezt kell tennünk, ha lefújnak paprikaspray-vel

A paprikaspray egy régóta használt önvédelmi eszköz, amelyet a rendőrök is gyakran bevetnek, például tömegoszlatáskor. Tulajdonképpen a csípőspaprika alaposan feldúsított kivonatát tartalmazza - foglalta össze Sven-Eric Jordt, a Duke Egyetem aneszteziológus professzora a Prevention kérdésére. Aktiválja a fájdalomérzékelő neuronokat, így a szakember szerint igazából ideggáznak is nevezhető.

Aki valaha nyúlt már a szemébe, miközben erőspaprikát vágott, megtapasztalhatta, hogy körülbelül milyen érzés, ha valakit lefújnak paprikaspray-vel - legalábbis megközelítőleg. A spray-ben ugyanis magas koncentrációjú kapszaicin van (ez felel a paprika csípősségéért), ami gyakorlatilag elvakítja az érintetteket, emellett légzési nehézséget és igen erős fájdalmat is okoz. Jordt szerint olyan érzés, minta égne a bőrünk és a tüdőnk, de valójában azok számára, akik nem tapasztalták meg a saját bőrükön, szavakkal nem írható le a spray által okozottfájdalommértéke.

Nem jó ötlet a tejes öblögetés

Ha valakit lefújnak paprikaspray-vel, azonnal kezdjen menekülni. Nagyon fontos, hogy mihamarabb segítséget kérjünk, mert egy 2017-es tanulmány szerint komoly égési sérüléseket és tartós szemkárosodást is szenvedhetünk. A paprikaspray olaj alapú, ezért nehéz lemosni. Ha pedig csak segíteni próbálunk valakinek, akit lefújtak, kérjük meg, hogy hadd kezdjük el az arcát és a szemét öblíteni hideg vízzel. Ha kontaktlencsét visel, azt rögtön ki kell venni, illetve javasolt a gyors pislogás, serkentve a könnytermelődést. Semmiképp se dörzsöljük az érintett területet, és ha lehet, ne is érintsük meg, nehogy az anyagot véletlenül átvigyük más testrészekre is. A bőrfelületet ne takarjuk vagy fedjük le, hanem hagyjuk szellőzni.

A spray okozta fájdalom órákig is elhúzódhat. Fotó: Getty Images

Gyakran használnak tejet, hogy az arcot és a szemet leöblítsék, de a szakember és az amerikai CDC sem javasolja ezt. A tej jó eséllyel nem steril, ezért fertőzésveszélyes. Inkább bőséges hideg vizes lemosást, öblögetést javasolnak, esetleg fiziológiás sóoldat használatát, amennyiben kéznél van. Ha lefújtak, próbáljunk nyugodtak maradni, bármilyen fájdalmas is, mert segíti a tünetek enyhülését, amelyek pár percig, de akár néhány órán át is tarthatnak. Ha másnak segítünk, próbáljuk nyugtatni, és mondjuk el neki, hogy tudjuk, hogy fájdalmai vannak, de azok el fognak múlni.

Ha biztonságos helyre jutunk, szappannal és vízzel mosakodjunk meg minél alaposabban - a szappan segít eltávolítani a paprikaspray azon maradványait, amelyeket a sima víznek esetleg nem sikerült. Szemünket természetesen semmiképp se mossuk szappannal! A ruháinkat a szakértő szerint legjobb, ha kidobjuk, mert bár megpróbálhatjuk többször egymás után kimosni, de ez nem javasolt, különösen akkor nem, ha esetleg könnygáznak is ki voltunk téve.