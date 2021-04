Ezt jelzi, ha libabőrössé tudunk válni

Libabőrössé nemcsak a hideg miatt válhatunk, de a heves érzelmi reakciókat kiváltó pillanatokban is azt érezhetjük, mintha egy jégcsapot húznának végig a gerincoszlopunk vonalában. Ez a különös bőrjelenség egy mára kevés haszonnal bíró, evolúció során rajtunk maradt reflex, amely a legtöbb esetben akaratunkon kívül aktiválódik bennünk. Vannak azonban olyan emberek is, akik mindenfajta külső inger nélkül is libabőrössé tudják tenni magukat. Ez a képesség ráadásul különösen gyakori bizonyos személyiségjegyekkel bíró emberek körében - írja az Iflscience.

Miért vagyunk libabőrösek?

A bőrben lévő szőrtüszőkhöz egy-egy apró simaizom kapcsolódik. Ezt az izmot bizonyos ingerek aktiválják (általában a hideg, de sokszor bizonyos érzelmi hatások), és ilyenkor a szőrtüszőt a bőrfelszín felé emeli, melynek során a szőrszálak is felágaskodnak. A folyamatnak kettős szerepe van és egyfajta evolúciós örökségnek tekinthető, amely az állatvilágban is megfigyelhető a mai napig. Az érzelmek által kiváltott libabőr szerepe a védekezés: ha támadást észlel az állat, a szőrzete felborzolásával nagyobbnak és erősebbnek tűnik, így elbizonytalaníthatja vagy elijesztheti a támadóját. Emellett a szőrszálak alá gyűlő levegő felmelegedésével a test a kihűlés ellen is küzdhet. Persze mindkét reakciónak csak dús szőrzetű állatok esetében lehet hatékony funkciója, az ember ennek a jelenségnek már nem sok hasznát veszi. Mégis vannak olyan emberek, akik akaratlagosan is elő tudják ezt idézni, őket vizsgálta a PeerJ folyóiratban közzétett, 2018-as tanulmány.

A libabőrnek hívott jelenség egy akaratlan reakció. Fotó: Getty Images

A Northeastern Egyetem tanulmánya során 32 olyan embert vizsgáltak meg, akik rendelkeztek ezzel a képességgel. A többségüket az a tény is meglepte, hogy más nem képes ilyen spontán előidézni a libabőrt, mint ők. Egy kérdőívet kellett kitölteniük, amelyben nemcsak a furcsa képességükről, de a különféle személyiségjegyeikről is számot adhattak. Az eredmények szerint azok az emberek, akik képesek akaratlagosan libabőrösek lenni, jóval nyitottabb személyiségek az átlagosnál, vagyis kíváncsiak, kreatívak és nagy érdeklődést mutatnak az új tapasztalatok iránt.

Hogy ezek a személyiségjegyek hogyan köthetőek a libabőr akaratlagos kontrolljához, azt a kutatók sem tudták megmondani. Mivel a kutatás viszonylag kis mintavétellel történt, reményeik szerint a későbbiekben több ember bevonásával is vizsgálhatják ezt a különös jelenséget.