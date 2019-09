Ezt jelezheti a bizsergő érzés az ujjakban

Polineuropátiáról akkor beszélünk, ha a környéki idegrendszerhez tartozó (tehát a gerincvelőből, illetve az agyból kilépő) idegrostok károsodnak. Ilyen esetekben több ideget érintő perifériás idegkárosodásról van szó, amelynek következtében nem lesz megfelelő az idegrendszer és az egyes testtájak közti kommunikáció. A polineuropátia tünetei elsőként a végtagokban jelentkeznek, főképp zsibbadás, érzéskiesés, izomgyengeség ésfájdalomformájában.

Legtöbbször olyan krónikus betegségek okoznak polineuropátiát, amelyek az idegrendszert is károsítják. Ezek rendszerint anyagcserezavarok, közülük is főképp a cukorbetegség: utóbbi okozza a polineuropátiák egyharmadát. Magyarországon nagyjából 400 ezer betegnél okoz polineuropátiát a diabétesz. Cukorbetegeknél a panasz 50-60 százalékos eséllyel alakul ki, előfordulása a korral általában emelkedik. A polineuropátia második leggyakoribb kiváltó oka a túlzott alkoholfogyasztás, amely miatt szintén több százezer embernél alakul ki ez a panasz.

A polineuropátiának léteznek örökletes formái is. Ilyenkor ugyancsak a környéki idegek érintettek, amelyek károsodása lappangva induló, egyre súlyosbodó panaszokat okoz. Károsodhatnak kizárólag az érzőidegek (ezek a betegségek nagyon ritkák), illetve csak a mozgatóidegek, de a probléma jelentkezhet mindkét típuson is.

A láb és a kéz ujjainál kezdődik

A tünetek jellege a polineuropátiát okozó betegségtől is függ: van, amely inkább érzészavart okoz, olyan, amely főképp izomgyengeséget idéz elő, és olyan is, amely alapvetően keverten váltja ki az egyes tüneteket. A problémák jellemzően szimmetrikusan alakulnak ki. A polineuropátia legfőbb tünete a végtagokat érintő érzészavar, ami jelenthet zsibbadást és szúrást, bizsergést, égő érzést, de jelenthet érzéskiesést is. Ha utóbbiról van szó, akkor a végtag érzéketlen lesz, nem érzi sem a meleget, sem a hideget, sem a fájdalmat. Emellett a beteg kevésbé érzékeli az ízületek helyzetét. Kialakulhat fonákérzés is, ami azt jelenti, hogy az érintett olyasmit érez a végtagjaival, ami nincs is ott. A polineuropátia első tünetei általában a lábon, annak is legtávolabbi pontján, a lábujjakon alakulnak ki, majd a károsodás onnan halad felfelé. Hasonló a helyzet a kézen is: jellemzően ott is az ujjvégeken figyelhetőek meg először a tünetek, onnan haladnak fölfelé, a váll irányába.

A polineuropátiának az izmokra is hatása van, mert azokat az idegek mozgatják. Emiatt ha károsodnak, akkor idővel az izmok is gyengülnek, izomgyengeség vagy izomsorvadás alakul ki. De lehet szó olyan polineuropátiákról is, amelyeknél a vegetatív működés, így a hőszabályozás is károsodik, illetve aminél az izzadás vagy a vizeletürítés szenved zavart. Ilyen esetekben emésztő-szervrendszeri problémák, szív- és érrendszeri gondok is jelentkezhetnek, kialakulhatnak szívritmuszavarok és vérnyomás-ingadozás is.

A diagnózis felállításának első lépése a fizikális vizsgálat, amelynek része a reflexvizsgálat, az érzésvizsgálat és az izomerő vizsgálata. A következő lépés az elektromiográfiai (EMG) és az elektroneurográfiai (ENG) vizsgálat, amelyekkel az idegek vezetési sebességét tudják mérni, és amelyek segíthetnek tipizálni a neuropátiát, meghatározni súlyosságát. Ha a betegnek nincs ismert, polineuropátiát okozó betegsége, akkor feltétlenül szükség van laborvizsgálatokra is.

A polineuropátiával járó panaszokat csak tünetileg lehet kezelni, oki terápia nem létezik. A kezelés legfontosabb része a torna és a megfelelő testmozgás, az izmok folyamatos erősítése. Ha már fájdalmak is jelentkeznek, akkor speciális fájdalomcsillapító gyógyszerekre is szükség van. Ilyen esetekben a szokásos nem-szteroid fájdalomcsillapítók általában nem segítenek, alkalmazásuk fölösleges. A szaggató fájdalmakat szintén speciális gyógyszerekkel kell enyhíteni, ilyenek például egyes antiepilepsziás készítmények. Vannak olyan antidepresszánsok is, amelyek használhatóak a neuropátiás fájdalom csillapítására.

A már kialakult neuropátia nem igazán visszafordítható: az idegek ugyan regenerálódhatnak, de a polineuropátia általában halad tovább: legfeljebb csak karban tartható, illetve előrehaladását lehet valamelyest lassítani.

