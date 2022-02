Ezért pisilünk télen többet

Bizonyára mindenki tapasztalta, hogy a téli időszakban a szokásosnál többször megy vécére pisilni. A jelenséget - amely egyébként teljesen normális, és valószínűleg legalább egyszer mindenki átélte már élete során - "cold diuresis", azaz hideg diurézis néven emlegetik. Ennek lényege, hogy a szervezetünk a hideg hatására több vizeletet választ ki - mondta az amerikai Dr. Rena Malik urológus, kismedencei sebész.

Télen többször jelentkezhet a vizelési inger a szokásosnál. Fotó: Getty Images

Napi nyolcszor több vizelés bajt jelezhet

A szakorvos szerint először azt kellene tisztázni, mi számít normálisnak a vizelés esetében. A legtöbb egészséges ember naponta kevesebb, mint nyolcszor megy ki a mosdóba, illetve előfordulhat, hogy egyszer éjszaka is felkel pisilni. Az ennél gyakoribb pisilés esetén beszélhetünk vizelési zavarról, amelynek hátterében sok tényező állhat. Általánosságban a vizelési gyakoriság, a hirtelen, sürgető vizelési kényszer, illetve az ismétlődő éjszakai felkelések az úgynevezett túlműködő hólyagra utal. Akik ilyen tüneteket észlelnek magukon, azt is tapasztalhatják, hogy panaszaik a téli hónapokban általában rosszabbodnak.

A tudományos háttér tekintetében a szakorvos két elméletet vázol fel, azzal, hogy a tudósok pontosan még nem tudják, hogy mi váltja ki a gyakoribb vizelési ingert a téli hónapokban. Az első elmélet szerint az emberi szervezet igyekszik alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, így például az alacsony hőmérséklethez is. A hideg időjárás miatt viszont az izmok megfeszülhetnek, többek között a medencefenékben is. Az izmok megfeszülése arra ösztönözheti a húgyhólyagot, hogy húzódjon össze, amely vizelési ingert vált ki. Állatkísérletek szerint, a hideg időjárásnak kitett kísérleti alanyoknál több hólyagösszehúzódás jelentkezett, mint azoknál, akiket nem érintett a hideg - mondta a szakorvos.

Vérnyomás-elmélet és társaik

Egy másik lehetséges ok, hogy télen hajlamosak vagyunk kevesebbet izzadni, így a szervezet több vizet veszít a vizeléssel. Malik azt is megemlíti, hogy a hidegnek való kitettség "harcolj vagy menekülj" reakciót válthat ki az idegrendszerből, ami a férfiaknál a prosztataizmok összehúzódásához vezet. Ez megnehezíti a hólyag teljes kiürítését vizelés közben, ami azt jelenti, hogy ezután gyakrabban kell pisilni.

Mint arról korábban beszámoltunk, más elméletek is keringenek a tudományos közösségben a témát illetően. Az egyik elmélet szerint a hidegben tapasztalt állandó pisilési ingernek a szervezetben található sókhoz van köze. A vesék hidegben nem működnek megfelelően, így a sók vizeletből való felszívódása sem tökéletes, ez pedig azt eredményezi, hogy a vérből nagyobb mennyiségű víz áramlik a vesék felé (ozmotikus diurézis), vagyis többször kell pisilnünk.

Egy másik elmélet szerint a hideg időben történő gyakoribb vizelési ingernek a vérnyomáshoz lehet köze. Hogy a szervezet a belső szerveit a hidegben is melegen tarthassa, a vérerek összeszűkülésével csökkenti a testünk azon részeibe történő véráramlást, amelyek ki vannak téve a hidegnek, például a kezekben, lábakban, fülekben és az orrban. Bár a vér számára kevesebb "hely" van, a mennyisége ugyanannyi, vagyis a vérnyomásunk megemelkedik, amit úgy próbál a szervezet kompenzálni, hogy a vesék elkezdik kiszűrni a felesleges folyadékot a vérből. A folyadék a húgyhólyagba kerül, ami folyamatos pisilési ingert eredményez.

Akárhogyan is van, egy egészséges embernek a gyakoribb vizelés télen csak apró kellemetlenséget jelent. Ilyenkor lehetőleg ne tartsuk vissza az ingert, már csak azért is, mert a hidegben a teli hólyag újfent hővesztést okoz, ezért célszerű minél hamarabb könnyíteni magunkon. Fontos továbbá a vizeléssel elveszített folyadék pótlása, a megfelelő hidratálás télen is.