Ezért jobb, ha este mozdulunk ki

Hogyan alakult a barátság az évszázadok alatt? Szükségünk van emberekre, akikre számíthatunk, és akik miatt jobban érezhetjük magunkat. De hogyan változott a barátság jelentése az elmúlt két évezredben? Részletek itt.

Sokan azért nem akarnak esténként kimozdulni, mert attól tartanak, hogy egy kiadós vacsora és néhány ital után rosszabbul alszanak majd, illetve másnap fáradtabbak lesznek - holott egy friss kutatás szerint ez nem így van. Sőt, a tudósok arra jutottak, hogy az este kimaradóknál álmosabbak azok, akik délelőtt vagy kora délután mennek társaságba.

A kutatásról

A svéd Karolinska Institute szakértői nemrég 641 felnőtt viselkedését és álmosságérzetét vizsgálták 3 héten át - különös tekintettel a hétvégékre és a szabadnapjaikra, mert ekkor a legvalószínűbb, hogy társaságba mennek az emberek. A résztvevőknek félóránként jelenteniük kellett a viselkedésüket, háromóránként meg kellett adniuk egy skálán, hogy mennyire álmosak, illetve alvásnaplót is írtak minden reggel.

A tudósok arra jutottak, hogy az este kimaradóknál álmosabbak azok, akik délelőtt vagy kora délután mennek társaságba. Fotó: Getty Images

Az eredmények összegzése után a tudósok arra jutottak, hogy kevésbé érezték magukat álmosnak azok, akik esténként mentek társaságba - például egy kellemes vacsorát és néhány italt fogyasztottak el a barátaikkal. Ők ezután jobban is aludtak, és másnap frissebbnek érezték magukat. Álmosabbak voltak viszont azok, akik délelőtt vagy kora délután mozdultak ki otthonról, például egy brunch kedvéért. A tanulmány szerzői azt is megállapították, hogy a nappali álmosság nagyban befolyásolja az emberi motivációt és viselkedést. A kutatók azt állítják, hogy egy nagyon éberről nagyon álmosra történő váltás akár 70 százalékkal is csökkentheti a társas érintkezéseket.

Miért csökken a társadalmi aktivitás?

A tudósok szerint fontos lenne mielőbb megérteni a csökkenő társadalmi aktivitás mögött álló lehetséges okokat - azt írják, az izoláció és a magány ugyanolyan növekvő tendenciát mutat, mint a különböző alvászavarok. Azt remélik, eredményeik iránymutatást adhatnak jövőbeni kutatásokhoz, mint például, hogy az álmosság enyhítésével hatékonyan növelhető-e az emberek rövid, illetve hosszú távú jólléte.