Ezért jó állatos videót nézni

Miért akarjuk halálra dögönyözni a kiscicát? Egy aranyos kisállat vagy kisbaba láttán legtöbbünk ellenállhatatlan vágyat érez, hogy jó alaposan összedögönyözze. A kutatók ezt a jelenséget cukiságagressziónak nevezték el, és az okát is megmagyarázzák. Részletek itt.

Ki ne érezte volna már, hogy azonnal jobb kedvre deríti egy állatos videó? Ezek a cukiságok viszont nemcsak a hangulatunkra, hanem stressz-szintünkre és hosszú távon egészségünkre nézve is előnyösek lehetnek. Egy friss kutatás készítői ugyanis arra jöttek rá, hogy azoknál, akik ilyen felvételeket néztek, normalizálódott a vérnyomás és a pulzus, valamint jelentősen csökkent a stressz- és szorongásérzés.

Az állatos videók testileg-lelkileg jó hatással vannak ránk. Fotó: Getty Images

Rendezték a vérnyomást és a pulzust a quokkák

A tanulmányt jegyző kutatók mindössze 19 főt vontak be tudományos munkájukba, akik közt voltak vizsga előtt álló diákok és olyan felnőttek is, akiknek saját bevallásuk szerint nagyon stresszes a munkája. A tudósok arra az egyszerű dologra kértek minden résztvevőt, hogy 30 percen keresztül nézzenek videókat az Ausztráliában őshonos, sokak által az egyik legaranyosabb erszényesnek tartott quokkákról. Ezeket az állatokat nemcsak mindig mosolygósnak tűnő ábrázatuk teszi közkedveltté, hanem az a tény is, hogy kimondottan keresik az ember társaságát, és imádnak például szelfizni is.

Azt nem tudjuk, hogy a kutatásban részt vevő alanyoknak mi volt a véleményük a quokkákról, de az tény, hogy vérnyomásuk és pulzusuk is jelentősen csökkent a cuki videók hatására. További pozitívum, hogy szorongásérzetük is 35 százalékkal csökkent átlagosan, de voltak, akiknél közel felére csökkent - írja a Daily Mailre hivatkozva a New York Times. Kell ennél jobb ok, hogy ma férjen bele a napba még egy, de akár több aranyos állatos videó?