Ezért élvezzük annyira a vakarózást

A téli viszketés létező dolog, a hőmérséklet csökkenésével, illetve a fűtési szezon megkezdésével a bőrünk hideg és száraz levegőnek van kitéve, amely rossz hatással van a barrierre, azaz a bőr külső védőrétegére. "Ez a fajta irritáció olyan molekulákat bocsát ki a bőrből, amely közvetlenül aktiválja a viszketési ingert beindító idegeket" - nyilatkozta a MensHealth.com-nak dr. Brian Kim, a Washington University School szakértője. Éppen emiatt fontos például, hogy ebben az időszakban ne használjunk erősen illatosított testápolókat, tusfürdőket, mert ezek csak tovább növelik az irritáció veszélyét.

A vakarózás szerotonint szabadít fel, nem csoda, ha sokan kimondottan élvezik. Fotó: Getty Images

A vakarózás szerotonint szabadít fel

Mitől viszkethet a szakáll? Mióta újra divatba jött, egyre több férfi növeszti meg a szakállát, így egyre többen tapasztalják meg azt a kellemetlen viszketést is, amely az arcszőrzettel borított területeken jelentkezik. De mi állhat a szakállviszketés hátterében? Mutatjuk! h i r d e t é s

Arra, hogy miért esik olyan jól megvakarni a bőrünket ott, ahol éppen viszket, a tudománynak egyelőre meglepő módon nincsen pontos és konkrét magyarázata. Arra viszont van bizonyíték, hogy a vakarózás az agyban szerotonint (a boldogságért, elégedettségért felelős neurotranszmittert) szabadít fel. Amikor bőrirritáció lép fel, az idegrostok egy csapata jeleket küld az agyba a gerincvelőn keresztül, amely vakarózási ingert vált ki. Amikor pedig a körmünkkel karcolni kezdjük a bőrünket, vagyis vakarózunk, akkor egy kisebb mértékben fájdalmat okozunk magunknak.

Ennek eredményeképpen az idegrostok fájdalomjeleket küldenek az agyba, és ezek a fájdalomjelek átmenetileg elnyomják a viszketés jeleit. Más szavakkal, afájdalomingerei segítenek a központi idegrendszerben megszüntetni a viszketést kiváltó ingereket. A fájdalom enyhítésére az agyunk egy adag szerotonint bocsát ki, ezért is van az, hogy sokaknál a vakarózás nemcsak a viszketést mulasztják el, hanem kifejezetten kellemes érzéseket is okoznak. Sőt, egyesek, akik olyan krónikus betegségekkel élnek, amelyek gyakori, vagy szinte állandó viszketést okoznak, egyenesen orgazmikus érzésekről számolnak be vakarózás során.

És nincs is semmi baj a vakarózással, míg nem visszük túlzásba, ha azonban például véresre kaparunk egy rovarcsípést, az már problémás, ráadásul a több vakarózás több viszketéshez is vezethet. Ezért is javasolják a szakértők, hogy a viszketés helyét vakarás után kenjük be valamilyen hidratáló hatóanyagot tartalmazó krémmel, illetve csípés esetén valamilyen kifejezetten erre a célra kifejlesztett termékkel.