Erre jártak az utolsó dinoszauruszok

A mai Brit-szigetek földjét taposó utolsó dinoszauruszok 110 millió éves lábnyomait fedezték fel a doveri fehér sziklák közelében - írta a The Telegraph online kiadása. A nyomokat a kenti Folkstone tengerparti szegélyén fedezték fel, amikor egy vihar után új kövületek kerültek napvilágra. A nyomokat vélhetően ankylosarusok - robosztus, páncélos, élő tank külsejű hüllők -, theropodák - háromujjú húsevők -, valamint ornithopodák - vagyis növényevő, madárcsípőjű dinoszauruszok - hagyták maguk után.

A lábnyomok akkorák, mint egy elefánté

"Először találtunk a folkstone-i formáció nevű kőzetben dinoszaurusz-lábnyomot, ami azért is rendkívüli, mert ezek lehettek az utolsók az ország területén, mielőtt kihaltak volna" - mondta David Martill, a Porthsmouthi Egyetem paleobiolgósua. A maradványokat Philip Hadland, a hastingsi Múzeum és Művészeti Galéria kurátora fedezte fel. "Még 2011-ben vettem észre szokatlan nyomatokat. Úgy tűnt, ismétlődnek és csak arra tudtam gondolni, hatalmas lábnyomok lehetnek. Az alapján, amit a geológusok vélnek az itteni sziklákról, ez valószínűtlennek látszott, de amikor további lábnyomokat kerestem, az apály segítségével még jobbakat találtam" - magyarázta Hadland.

Egy másik dinoszaurusz lábnyoma Thaiföldről. Fotó: Getty Images

A tudományos világot a Portsmouthi Egyetem szakembereivel végzett kutatások győzték meg, bebizonyosodott ugyanis, hogy valóban dinólábnyomok kerültek elő. Többségük elszigetelt lábnyom, van azonban olyan hely, ahol hat összefüggő, útvonalat mutató nyom látható. A nyomvonal lábnyomai akkorák, mint egy elefánté, és valószínűleg egy ornithopodichnus hagyta őket maga után. Ugyanebből az időszakból Kínában került elő hasonló.

A legnagyobb lábnyom 80 centiméter széles és 65 centiméter hosszú, és egy iguanodonszerű ősgyíké lehetett, amely szintén növényevő volt. A gyík akár 10 méteresre is megnőtt, és két vagy négy lábon járt. A tanulmány a Proceedings Of The Geologists' Association szaklap friss számában jelent meg, a lábnyomok közül néhány jelenleg a Folkestone Múzeumban látható.