Ennyit nőtt az ember egy évszázad alatt

A múzeumokban kiállított, középkori lovagi páncélokat látva valószínűleg sokan megdöbbentek már, hogy mennyivel magasabbak lettek az emberek az évszázadok során. Nem is kell azonban ilyen messzire mennünk az időben: Nagy-Britanniában az emberek átlagos testmagassága az elmúlt évszázadban nagyjából 10 centiméterrel nőtt, de más országokban még ennél is látványosabb a változás. Persze mindez az életszínvonal növekedésével is együtt járt, egy friss kutatás azonban egy olyan agyi folyamatot is azonosított, amelynek a növekedésben és a serdüléssel együtt járó folyamatokban van fontos szerepe.

50 felett erről árulkodik a testmagasság Az ötvenéves kor után megfigyelhető magasságcsökkenés súlyos betegségeket jelezhet előre - derült ki egy nemrég publikált tanulmányból. h i r d e t é s

Ez a receptor felelős a magasságunkért

Az egyik ok régóta ismert és nyilvánvaló: ahogy az emberek egyre jobb minőségű és nagyobb mennyiségű élelmiszerhez jutottak, úgy nőttek egyre magasabbra is. Dél-Koreában például a felnőtt lakosság átlagos magassága rohamosan emelkedni kezdett, ahogy a nemzet szegény országból fejlett társadalommá alakult. Ahol azonban az életminőség kevésbé javult, ott ezek a tendenciák sem figyelhetőek meg: Dél-Ázsia és Afrika egyes részein például az emberek alig magasabbak, mint 100 évvel ezelőtt.

Egy receptor működése is befolyásolja, milyen magasra növünk. Fotó: Getty Images

Köztudott továbbá az is, hogy táplálkozás során az agy hipotalamusznak nevezett részébe egy jel fut be, ami "tájékoztatja" a tápanyabevitelről, és beindítja a növekedési folyamatokat. Ez az új tanulmány, amelyet a Nature című tudományos folyóiratban tettek közzé, és öt egyetem (a Cambridge-i Egyetem, a Londoni Queen Mary Egyetem, a Bristoli Egyetem, a Michigani Egyetem és a Vanderbilt Egyetem) közös kutatócsoportja készítette, felfedezte a folyamat mögött meghúzódó agyi receptort: ez az MC3R, amelynek működése a nemi fejlődést és a növekedést is befolyásolhatja.

A szóban forgó receptor üzenhet a testnek, hogy minden rendben van, a táplálékbevitel megfelelő, ideálisak a körülmények a növekedéshez, vagy akár a gyereknemzéshez - magyarázta Sir Stephen O'Rahilly professzor, a tanulmány szerzője. Mint mondta, azok a gyerekek, akiknél bizonyos génmutációk megzavarták ennek a receptornak a működését, alacsonyabbak maradtak és a serdülőkorba is később léptek be, mint a társaik.

A kutatók találtak egy olyan embert is, aki egy speciális génmutáció miatt nemcsak alacsony maradt, de a serdülés időszaka is jelentősen kitolódott, csak a 20-as évei után lépett be a pubertáskorba. Szerencsére ez a szervezet egészségére is káros folyamat nagyon ritka. A kutatás eredményei ugyanakkor a későbbiekben új kezelési lehetőségeket nyithatnak meg azok előtt, akik a receptor hibás működése miatt különböző fejlődési rendellenességektől szenvednek.