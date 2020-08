Elképesztő, mire képes egy ceruza

A ceruza és papír két olyan eszköz, amelyeket évezredek óta használunk írásra, ám a közeljövőben egy teljesen más alkalmazási területen is mindennapossá válhatnak. A Missouri Egyetem kutatói ugyanis bemutatták, hogyan lehet egyszerű grafitceruzával olyan orvosbiológiai eszközt rajzolni a bőrre, amely képes monitorozni az egészségünket.

A tudósok különböző elektródák mintáját rajzolták minimum 90 százalékos grafittartalmú ceruzával papírra, amit aztán a bőrre erősítettek, majd kábelekkel számítógéphez csatlakoztatták. Mivel a grafit képes megfelelő mennyiségű energiát vezetni, ezért az így barkácsolt eszközzel különböző biofizikai és biokémiai adatokat (például testhőmérséklet, pulzust, EKG-t, alfa-, béta- és théta-ritmust) tudtak mérni. Kísérleteik során arra jutottak, hogy a 93 százalékos grafittartalmú ceruzák a legalkalmasabbak erre a feladatra.

Környezetbarát és olcsó technológia

"A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható hordható orvosbiológiai eszköz két fontos elemből áll: egy komponens, ami képes megfigyelni testünket, és egy rugalmas anyag (általában valamilyen műanyag), ami biztosítja a megfelelő rögzítést és kapcsolatot a bőrrel" - nyilatkozta Zheng Yan professzor, a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy az ő az eszközük is hasonló elvekre épül, de mindezt sokkal olcsóbban és egyszerűbben képesek kivitelezni, ráadásul a papír környezetbarát alapanyag, szemben a műanyaggal. Speciális biokompatibilis ragasztóval pedig el lehet érni, hogy jobban tapadjon a bőrre, ezzel megoldanák a hordhatóság problémáját.

Tanulmányukban - mely a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban jelent meg - kifejtették, hogy reményeik szerint találmányuk az élet több területén alkalmazható lehet. Készülhetne belőle alvásminőséget monitorozó vagy éppen szívbetegek otthoni ápolását segítő eszköz is. Hangsúlyozták azonban, hogy egyelőre inkább koncepció szintjén létezik a ceruza alapú egészség tracker, ahhoz, hogy valódi, gyártható termék szülessen belőle, még hosszú út vezet.