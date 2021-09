Egyre alacsonyabbak a világ legmagasabb emberei

Évtizedek óta a holland férfiak és nők a világ legmagasabb emberei, ám az utolsó generáció átlagosan egy centiméterrel kisebb az előzőnél. Kutatók ennek okát a szegényebb étrenddel magyarázzák. 1958 óta a hollandok álltak a világ legmagasabb embereinek listája élén, a holland statisztikai hivatal legújabb adatai szerint azonban egy átlagos 19 éves holland férfi 182,9 centiméter, egy holland nő 169,3 centiméter volt 2020-ban, azaz a 2001-ben születettek férfiak egy centiméterrel alacsonyabbak voltak, mint az 1980-ban született férfiak, ugyanezen korosztályú nők pedig 1,4 centiméterrel lettek alacsonyabbak.

A migráció miatt is csökkent az átlagos magasság

"A csökkenés csak részben függ össze az alacsonyabb testmagasságú népcsoportokból érkező bevándorlók, valamint gyermekeik számának növekedésével. A növekedés ugyanis stagnált azokban a nemzedékekben, amelyek mindkét szülője Hollandiában született, ahogy azokban a nemzedékekben is, amelyek esetében mind a négy nagyszülő Hollandiában született. A migrációs háttér nélküli férfiak nem lettek magasabbak és a migrációs háttér nélküli nők magassága is csökkenő tendenciát mutat" - idézte a statisztikai hivatal illetékeseit a The Guardian.

Az utolsó holland generáció átlagosan egy centiméterrel lett alacsonyabb. Fotó: Getty Images

Gert Stulp, a Groningeni Egyetem kutatója más okokat is lát a csökkenő magasság mögött. "Lehetséges, hogy a 2007-es pénzügyi válság azt jelentette, hogy számos gyermek szegényebb körülmények között nőtt fel, mint az előző generáció. De az is lehetséges, hogy nőtt az egyenlőtlenség, amelyről tudjuk, hogy hatással van az átlagmagasságra, a szegényebb gyermekkor kisebb növekedéshez vezet a magasságot illetően" - mondta.

Az Egyesült Államokban tapasztalt hasonló tendencia azt jelzi, hogy az egészségtelen gyorséttermi ételek egyre nagyobb mértékű fogyasztása lehet az egyik oka a magasságcsökkenésnek. "Az étrend megváltozhatott, az elmúlt években a növekedéshez szükséges kevesebb tápanyagot tartalmazhat. Ez lehet az oka annak, hogy az amerikaiak zsugorodnak: szegényebb étrend, több kalória, de kevesebb tápanyag. Feltételezhető az is, hogy a magasságcsökkenést okozhatja az is, hogy egyre több ember kihagyja a húst étrendjéből. Igaz, erre nincs bizonyíték" - tette hozzá Stulp.