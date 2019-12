Egészségesnek hitt szokások, amik mégsem azok

Íme, néhány olyan dolog, ami inkább árt, mint használ az egészségnek.

Nem ülünk rá a WC-re

Minden étkezés után fogat mosunk

Hétvégén próbáljuk bepótolni az alvást

Ha hétvégén kizökkenünk a megszokott heti napirendből, és tovább alszunk, mint hétköznap, és még délutáni szundikat is beiktatunk, annak, mert tévhit, hogy a hét közben kihagyott alvásidőt ilyenkor be lehet pótolni. A legjobb megoldás az, ha nem később kelünk fel, hanem inkább korábban fekszünk - próbáljunk minél kevésbé kizökkenni a hétköznap megszokott rutinból.

Hetente kimossuk a párnahuzatot, de csak azt

Sok helyen lehet olvasni arról, hogy az egészségünkre és, ha nem cserélünk gyakran ágyneműt. Fontos azonban tudni, hogy a baktériumok, bőrdarabkák mellett az apró porszemcsék is károsak, főleg az allergia és asztma kialakulásának szempontjából. Ahhoz, hogy ezekkel is leszámoljunk, nem elég csak a huzatot kimosni - a párnákat is ki kellene, nagyjából havi rendszerességgel, néhány évente pedig új párnákat kellene vásárolni.