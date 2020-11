Az egérhasználatunk erről árulkodhat

Nagyvállalatok régóta gyűjtenek adatokat a vásárlók internetezési szokásairól, az ebből kirajzolódó minták ugyanis fontos információkkal szolgálhatnak arról, hogy mik érdekelnek minket, milyen termékeket kereshetünk. Egy friss kutatás szerint ugyanakkor az egér használata is árulkodó lehet, és nem csak a vásárlási preferenciák olvashatóak ki belőle.

Már az is árulkodó, hogyan mozgatjuk az egeret

Az Ohio Állami Egyetem kutatója, dr. Paul Stillman az emberek kockázatvállalási hajlandóságát és az egérhasználati szokásaikat vetette össze egy tanulmányban. A vizsgált alanyok kisebb jutalmat jelentő, de biztonságosabb, illetve a jövedelmezőbb, de egyben kockázatosabb fogadások közül választhattak egy számítógépes programban. A szoftber eközben rögzítette az egér legapróbb mozdulatait is. Összesen 215 kérdést kaptak, amiben dönthettek, hogy keveset kockáztatnak kevés pénzért vagy többet egy nagyobb összegért, esetleg semmilyen kockázatot nem vállalnak, hanem maradnak a már megszerzett összegnél. Mint kiderült, az egérrel végzett mozdulatok arról is árulkodhatnak, hogy a vizsgált személy mennyire lesz bevállalós a fogadásokat illetően.

Az egérhasználat arról is árulkodhat, mennyire vállaljuk a kockázatokat. Fotó: Getty Images

A kutató szerint az egér mozgásának mintájából jól lekövethető a vizsgált személy gondolatmenete is. Például azok, akiket nagyon csábított a magas kockázatú lehetőség, a kurzorral is több apró mozdulatot tettek az azt jelző gomb felé, mielőtt végül mégis a biztonságosabb fogadás mellett döntöttek. Később ezek a bizonytalankodó emberek is nagyobb arányban választottak kockázatosabb lehetőségek közül, a program tehát képes volt előre jelezni a várható viselkedésüket bizonyos szituációkban. Azok az emberek, akik a program első lépéseiben is egy kockázatosabb stratégiát követtek, a későbbiekben is kitartottak emellett.

Ez a tanulmány is igazolta, hogy az apró, tudattalan mozdulatok is árulkodhatnak a személyiségünkről, ennek pedig komoly veszélyei lehetnek. Az érdekcsoportoknak így könnyebb megtalálni azokat a személyeket is, akiket nagyobb eséllyel csábíthatnak különböző szerencsejátékokba.