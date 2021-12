Az ásításunk erről árulkodik

Sokan megtapasztalhattuk már, hogy az ásítás fertőző: ha valaki elkezdi, a többiek is hamar késztetést éreznek rá, hogy utánozzák. Egyesek ugyanakkor hajlamosabbak az ásítás "átvételére", míg más embereknél kevésbé jelentkezik ez az inger. Egy sokrésztvevős, friss kutatás eredményei szerint azok az emberek, akiknél nagyobb arányban figyelhetőek meg bizonyos pszichopata személyiségvonások, ásítani is kisebb arányban szoktak a másik után. A tanulmányt egy nemzetközi tudóscsoport végezte, élén Dr. Andrew Gallup pszichológussal (New York Állami Egyetem) és Jorg Massen biológussal (Utrecht Egyetem) állt. Az eredményeket a Scientific Reports című tudományos folyóiratban tették közzé.

Mi értelme van az ásításnak? Ásítani mindenki szokott. De valószínűleg nem az oxigénhiányos állapot miatt, ahogy azt korábban gondolták, hanem másért.

Személyiségünkről is árulkodik az ásítás

Az ásítás "fertőző jellege" egy alaposan dokumentált jelenség, ami már gyerekkorban megfigyelhető. Az eddigi kutatási eredmények szerint ugyanakkor rendkívül eltérőek a jelenségre adott reakciók: egy korábbi kutatás eredménye szerint a résztvevők 30-60 százaléka érzett késztetést az ásításra akkor, amikor másik emberek ásításáról nézett felvételeket. A szakemberek szerint bizonyos személyiségbeli tényezők is hatással lehetnek arra, hogy kiből milyen hatást vált ki egy másik ember efféle reakciója. Úgy látták, hogy azok az emberek, akik nagyobb arányban rendelkeznek bizonyos pszichopata tulajdonságokkal (kisebb mértékben éreznek empátiát a másik iránt, egocentrikusabbak, kevésbé gondolkodnak csapatban), kisebb arányban utánozzák ezeket az akaratlan cselekedeteket is. Dr. Gallup szerint ugyanakkor ezek a kutatások elsősorban a főiskolai hallgatók viszonylag kis és homogén mintáira támaszkodtak. A kutató ezért egy nagyobb, reprezentatívabb mintán vizsgálta a két jelenség közötti kapcsolatot.

A másik ásítását látva miért érezzük azt, hogy nekünk is kell? Fotó: Getty Images

A kísérlethez több mint 450 résztvevőt toboroztak a világ 50 országából, 18 és 58 év közötti korosztályban. A vizsgálat online zajlott, a képernyő előtt ülő résztvevőknek ásító emberekről játszottak le felvételeket. Ezután nyilatkozniuk kellett, mennyire érezték álmosnak magukat és érezték-e azt, hogy nekik is ásítaniuk kell. Ki kellett tölteniük egy személyiségtesztet is, melynek eredményeit összehasonlították a videókra adott reakcióikkal.

Az eredmények megerősítették a korábban észlelt összefüggést: azoknál, akik több pszichopata személyiségvonással is rendelkeztek, kisebb eséllyel éreztek késztetést az ásításra. Legnagyobb arányban azok az emberek utánozták a videóban látottakat, akiknek magasabb az érzelmi intelligenciájuk és empatikusabb személyiségjegyekkel rendelkeznek - összegezte a kutatás eredményeit Dr. Gallup.