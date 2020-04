Agyunk így csap be minket mindennap

Az étkészlet színe

Tanulmányok szerint a tányérok, evőeszközök színe befolyásolhatja, milyen ízűnek és illatúnak érzünk egy ételt. A forró csoki például finomabbnak tűnik egy narancssárga vagy krémszínű bögréből, az eperzselé íze pedig intenzívebb, ha fehér tányéron szolgálják fel. Ezért is van az, hogy sok embernek van kedvenc bögréje vagy müzlis tálja. A témában végzett kutatásokból kiderült, hogy a sárga tányérok intenzívebbé teszik a citrom illatát, a hideg italokat jobb hideg színű poharakban felszolgálni, valamint az ételt édesebbnek érezzük, ha rózsaszín tányérról esszük.

Agyunk a forró csokit is finomabbnak érzi, ha krémszínű bögréből isszuk. Fotó: Getty Images

Önbizalomhiány egy szép világban

A kevés önbizalommal küzdők számára biztosan érdekes az az információ, hogy minél inkább kételkedik valaki a saját vonzóságában, annál szebbnek lát más embereket. Ezt az állítást több tudományos kísérlet is bebizonyította, ráadásul más jellegű problémákra is igaz. Az ítélőképességünket a saját bizonytalanságunk befolyásolja, mivel tudat alatt azt feltételezzük, hogy másoknak nem lehet ugyanaz a gondja, mint nekünk.

A villámkezűek tévhite

Ha valaki érezte már úgy, hogy a jobb keze hosszabb a balnál, az sem véletlen - ez is az elme egyik trükkje. Jobbkezesként úgy hihetjük, hogy a jobb kezünkkel gyorsabban el tudunk érni bármit. Külön érdekesség, hogy a jelenség csak jobbkezesekre igaz, a balkezesek nem érzékelnek ilyen jellegű különbséget.

Egy ismeretlentől nyert nyugalom

Sokakkal előfordul, hogy bár tudják, hogy másnap fontos napjuk lesz, amire készülniük kellene, közben mégis inkább sorozatot néznek, esetleg nyugodtan olvasgatnak egy csésze teával a kezükben. Mi lehet ennek az oka? Nos, kutatások szerint agyunk a jövőbeni énünket úgy képzeli el, mint egy olyan személyt, akit nem ismerünk. Éppen ezért azt gondolja, hogy valaki másnak kell majd megbirkóznia a jövőbeli problémával is. Ez az oka annak is, hogy egyesek hajlamosak például fontos orvosi kezeléseket is halogatni.

Forrás: brightside.com