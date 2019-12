A társasjátékok meglepő hatásai

Az Edinburghi Egyetem tudósai megállapították, hogy azok, akik rendszeresen játszanak nem digitális játékokat, jobb eredményeket érnek el a gondolkodást igénylő feladatokban és a memóriateszteken a 70-es éveikben. A szakértők szerint az is segít, ha idősebb korban történik e téren a változás. Azoknál, akik a 70-es éveikben kezdtek társasozni, szintén fejlődtek ezek a képességek és csak kisebb mértékű romlást észleltek kognitív képességeik terén - főként a memóriát és a gondolkodás sebességét illetően.

Gyakori társasjátékozással tovább megőrizhetjük mentális fittségünket. Fotó: iStock

Sokat számít a rendszeres játék

A pszichológusok több mint ezer 70 év feletti személy memóriáját, problémamegoldó képességét, gondolkodási sebességét és általános gondolkodási képességét vizsgálták. A résztvevők háromévente ismételték meg ugyanazt a tesztet 79 éves korukig. Kikérdezték őket arról is, milyen gyakran játszanak kártyajátékokat, sakkot, bingót vagy milyen gyakran fejtenek meg keresztrejtvényeket. Statisztikai modellek segítségével elemezték a két tényező közötti kapcsolatot. A kutatók számításba vették az olyan életmódbeli tényezőket is, mint a képzettség, a társadalmi-gazdasági státusz és az aktivitás szintje. Emellett figyelembe vették egy intelligenciateszt eredményét is, amelyet a résztvevők még 11 éves korukban töltöttek ki.

A szakértők szerint az eredmények segítenek jobban megérteni, milyen életvitel és viselkedés hozható összefüggésbe az élet későbbi szakaszaiban a kognitív egészséggel. Próbálják megtalálni azoknak az aktivitásoknak a szűk körét, amelyek segíthetnek megtartani az idős emberek agyi kapacitásait. "Jó lenne kitalálni, hogy egyes játékok hatékonyabbak-e, mint mások. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy több más dolog is van, amely összefüggésben áll a kognitív képességek megőrzésével, mint például a fizikai fittség és a dohányzás kerülése" - fejtette ki Ian Deary, az Edinburghi Egyetem szakértője.

"Bár egyesek úgy vélik, a képességek hanyatlásnak indulhatnak öregkorban, ez a kutatás újabb bizonyítéka annak, hogy ez nem törvényszerű" - emelte ki Caroline Abrahams, az Age UK nevű idősekkel foglalkozó szervezet igazgatója.