A szűzhártya mégsem árulkodik a szüzességről

A házasság előtt álló középkori uralkodócsaládoknál a hajadon hölgyek szüzességének kérdése kulcsfontosságú volt. Házasság előtt nem létesíthettek szexuális kapcsolatot, érintetlenségüket orvosoknak kellett igazolnia a szűzhártya vizsgálatával, majd az elhált nászéjszaka után az egész család a lepedőn kutatta az ártatlanság elvesztésének nyomait. A megalázó procedúra napjainkig sem halt ki teljesen, legalábbis ami a szűzhártya vizsgálatát illeti. A napokban kavart nagy botrányt az amerikai rapper és színész, T.I., aki a nagy nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy 18 éves lányánál rendszeres nőgyógyászati vizsgálaton ellenőrizteti a szűzhártya épségét. Pedig a szűzhártya állapota nem jelzi egyértelműen, hogy a vizsgált személy él-e nemi életet.

A szűzhártya állapota és a vér sem bizonyít semmit

A szűzhártya egy vékony membrán, mely körbeveszi vagy részben be is fedi a hüvely külső bemenetét. Mivel nagyon rugalmas, így előfordulhat, hogy behatoláskor nem is szakad át, hanem visszaáll eredeti állapotára. Vannak olyan nők, akik alapból nyitott szűzhártyával születnek, tehát nincs is mit átszakítani az első együttlétkor. De az is előfordulhat, hogy a szűzhártya valami teljesen más dologtól sérül meg, például sportolás, lovaglás vagy kerékpározás hatására. Tamponok és menstruációs kelyhek használata, illetve bizonyos nőgyógyászati vizsgálatok szintén felsérthetik.

A szűzhártya állapota nem feltétlenül árulkodik a nők nemi életéről. Fotó: iStock

Eltekintve a szüzesség eszmei értékének latolgatásától, az efféle vizsgálat teljesen felesleges, hisz semmit nem mond el a vizsgált személy nemi életéről. Ennek ellenére a világ minden pontján végeznek úgynevezett szüzességi vizsgálatokat, főképp azért, hogy házasság előtt a férj megbizonyosodhasson jövendőbelije "ártatlanságáról". Afganisztánban a hatóságok ráadásul a nemi erőszakos ügyek kivizsgálásakor is kérhetnek ilyen vizsgálatot, ami csak további fizikai és pszichológiai megpróbáltatásokat jelent a megtámadott nőknek. Az efféle szüzességi teszteket az ENSZ, illetve az Egészségügyi Világszervezet is elítéli, bizonyos országokban ugyanis a szüzességi tesztek "negatív" eredménye akár családon belüli gyilkosságokhoz is vezethet.

A másik középkori módszer, a lepedőpróba sem alkalmas a szüzesség (vagyis az elvesztésének) megállapítására, pedig Srí Lanka bizonyos részein még mindig megmaradt a nászéjszakát követő ágyneművizsgálat hagyománya. Egyes nők valóban véreznek kissé a szűzhártya átszakadásakor, sokan azonban egyáltalán nem. Az első együttlétet követő vérzés tehát szintén nem törvényszerű.

Érdekes kérdés ugyanakkor az is, hogy mi számít szexnek. A hagyományos, patriarchális megközelítés a szexet a vaginális közösüléssel azonosítja, a homoszexuális együttlétek, illetve az orális szex viszont már egy nehezebben megfogható kategória. Ezeket ráadásul nyilvánvalóan nem lehet semmilyen módon "ellenőrizni".

Forrás iflscience