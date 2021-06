A nyári éjszakák becsapják a belső óránkat

Szerző: HáziPatika 2021. június 25. 15:34

Az év során most a leghosszabbak a nappalok, akár még este fél 10-kor is világos van. A meghosszabbodott esti világos időszak azonban becsapja a belső óránkat, amelynek kardiovaszkuláris betegség is lehet a következménye.

A nyári időszámítás miatt még este is sokáig van világos, ez pedig becsapja a belső óránkat. Szervezetünk ugyanis így azt hiszi, hogy még korán van, így csökken az álmosság, és nehezebbé válik az elalvás a munkanapokon. Az esti forgolódás pedig - a másnap reggeli korai keléssel együtt - alváshiányhoz vezet. Hétvégén azonban jelentősen kitolódhat az alvásablak, hiszen a szabadnapokon nagyobb lehetőségünk van arra, hogy magunk döntsünk a lefekvés és az ébredés időpontjáról. Ám ha a szabad- és munkanapok alvási időszakai között rendszeresen nagyobb eltérés van, annak komoly következményei is lehetnek - derült ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. A nyári időszámítás becsapja a belső óránkat. Fotó: Getty Images Színre lép a szociális jetlag A szabadnapjainkon és hétvégén nagyobb eséllyel élhetünk a saját biológiai óránk által diktált ritmus szerint. Ez azt jelenti, hogy akkor feküdhetünk le, amikor álmosak vagyunk, és akkor kelhetünk fel, amikor kipihentük magunkat. A két időablak között többórás eltérés is lehet - ezt a jelenséget nevezik szociális jetlagnek. Ez ugyanis olyan, mintha minden hétvégén 2-3 időzónát átlépő utazást tennénk - magyarázta dr. Káldi Krisztina, az Élettani Intézet egyetemi docense. Ha valami miatt az alvás-ébrenlét ritmus kizökken, annak nagyon sok kellemetlen következménye lehet. Mutatjuk, hogyan teheti rendbe a cirkadián ritmusát - kattintson ide! h i r d e t é s A Semmelweis Egyetem kutatói egyébként kimutatták, hogy a szociális jetlag és a szívműködés idegi szabályozása között összefüggés van. A kutatásba fiatal, egészséges férfiakat vontak be. Megállapították, hogy minél inkább a szociális elvárások, és nem a belső óránk határozza meg az alvási ritmusunkat, annál rosszabb az alvásminőség. Ennek következményeként pedig előnytelenebbül alakulnak a szívfrekvencia variabilitás mutatói is, tehát egyes keringési betegségek kialakulásának kockázata is nő. Nőhet a szív- és érproblémák kockázata Az alvásminőség jellemzésére egy standardizált kérdőívet használtak a kutatók. Az eredmények alapján elmondható, hogy azok, akik hétköznapokon nem a biológiai órájuk szerinti ritmusban aludtak, rosszabb alvásminőségről számoltak be. Ráadásul azoknak, akiket jobban érint a szociális jetlag, hétköznap alacsonyabb volt a szívfrekvencia-variabilitásuk. Ez azt jelenti, hogy a kardiovaszkuláris rendszerük alkalmazkodási képessége kevésbé előnyös, ez pedig az infarktus és a magas vérnyomás rizikójának növekedésével jár együtt. Az alacsonyabb variabilitás emellett arra is utal, hogy nem elég pihentető azalvás- jegyezte meg a szakember.

Mit tehetünk? A szociális jetlag mértéke jelentősen csökkenthet például, ha rugalmas munkaidőben dolgozunk, így ugyanis munkanapokon is a belső óránkhoz és igényeinkhez igazíthatjuk a felkelés és a lefekvés időpontját. Amennyiben ez nem megoldható, néhány tippel akkor is segíthetünk magunkon. Ha például bagoly típusúak vagyunk - tehát szívesebben alszunk el és ébredünk fel az elvártnál később -, akkor javasolt reggelenként minél többet természetes fényben tartózkodnunk, este pedig minimalizáljuk a kék fényt - javasolja Sűdy Ágnes PhD-hallgató, a tanulmány első szerzője.