A joghurttal gyógyító Grigorovra emlékezik a Google

Születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából emlékezett meg nyitóoldalán a Google Dr. Sztamen Grigorovról. A bolgár származású orvos és mikrobiológus a joghurt vizsgálata közben fedezte fel az erjedésért felelős baktériumot, amelyet szülőhazája után Lactobacillus bulgaricusnak neveztek el. Kutatásainak köszönhetjük az első tbc-elleni vakcinát is.

A joghurt gyógyhatásait vizsgálta

A Genfi Orvostudományi Egyetemen doktorált kutató évekig vizsgálta a bolgár joghurt egészségre gyakorolt hatásait. Az élelmiszerben lévő B-, C-, A- és D-vitaminoknak köszönhetően több komoly betegség kezelésében is hatékonynak találta a joghurtot a különböző gyomorbántalmaktól fül-orr-gégészeti panaszokon át bizonyos nőgyógyászati problémákig. Rájött arra is, hogy a tej joghurrtá erjedésének folyamatában kulcsszerepe van egy mikroorganizmusnak, ami a Lactobacillus bulgaricus nevet kapta.

A mikrobiológust mégsem csak a joghurttal kapcsolatos tanulmányai miatt ismerte meg a világ, hiszen fontos kutatásokat végzett az akkoriban vezető haláloknak számító tuberkolózis visszaszorításáért. Majdnem húsz évvel a penicillin felfedezése előtt, már 1906-ban igazolta, hogy az akkor gümőkórként ismert tbc jól kezelhető penicillingombával. A két világháború között Olaszországban dolgozott tovább egy kezelésen, amelyet kortársai "bolgár gyógymódként" is emlegettek. Munkásságával az első tbc elleni vakcina kifejlesztéséhez is hozzájárult.

Grigorov 67. születésnapján, 1945 október 27-én halt meg Szófiában. Szülőfalujában, Studen Izvorban máig őrzik az emlékét, itt található a világ egyetlen joghurtmúzeuma is.