A homoszexualitás nem betegség, a megszüntetését célzó állítólagos terápia pedig beteggé tesz, nem egészségessé, ezért a lehető legszélesebb körben meg kell tiltani - mondta Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter.

A homoszexualitás nem betegség, ezért a terápiák csak ártanak. Fotó: iStock

Csak 18 éven felüliek kérhetik

A minisztérium jogszabálytervezete szerint kiskorúak esetében tilos a konverziós terápia alkalmazása. A tilalom megszegése egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy nagy összegű pénzbüntetéssel sújtható. A 16-18 éves korosztálynál pedig csak akkor végezhető ilyen "terápia", ha a kezelő igazolja, hogy a kezelendő személy képes átlátni a lehetséges hatásokat és kockázatokat.

A 18 éven felüliek körében továbbra is szabadon végezhető konverziós terápia, de csak a kezelendő személy beleegyezésével. A megtévesztés, kényszer vagy fenyegetés révén végzett kezelés tilos. Várhatóan betiltják a "terápia" nyilvános népszerűsítését is. A német miniszter szerint a korlátozás fontos társadalmi jelzés is mindazoknak, akik viaskodnak homoszexualitásukkal. Ez egy üzenet, amellyel a társadalom jelzi, hogy "rendben vagy úgy, ahogy vagy" - magyarázta.

Az orvostudomány képviselői egyébként évek óta egyetértenek abban, hogy a konverziós terápia súlyos lelki megterheléssel, depresszióval, szorongással, pánikbetegséggel és az öngyilkossági hajlam felerősödésével járhat. A beavatkozás hatékonyságát ráadásul nem igazolják tudományos adatok.