Genetikai hátterünk alapvetően meghatároz minket, befolyásolja például a szemünk színét, a magasságunkat, illetve azt is, hogy hajlamosak vagyunk-e bizonyos betegségekre. A kilencvenes évek elején neves szakemberek is hangoztatták azt a nézetet, mely szerint a homoszexualitás kialakulásáért bizonyos gének a felelősek. Arról azonban nem volt konszenzus, hogy pontosan melyik gének határozzák meg a szexuális beállítottságunkat, és most már azt is tudjuk, hogy mindez sokkal összetettebb, mint azt akkor hitték.

Nem csak a gének felelősek a homoszexualitásért

A Massachusetts Institute of Technology és a Harvard kutatói egy minden eddiginél nagyobb kutatást végeztek annak érdekében, hogy feltárják a homoszexualitás mögött álló genetikai hátteret. Kiderült azonban, hogy míg a kilencvenes években csupán egyetlen génnek tulajdonították az eltérő szexuális preferenciát, a valójában rengeteg gén együttes hatása állhat mögötte. Mindemellett ráadásul számtalan más külső tényező is befolyásolja a kialakulását, például a neveltetés, a szociális helyzet és életkörülmények, illetve különböző ingerek, amelyek fiatalkorban érnek minket.

A szexuális beállítottságért nem egyetlen gén a felelős. Fotó: 123rf

Olyan bonyolult folyamatról van szó, hogy a kutatók szerint lehetetlen egy adott emberről a genetikai térképe alapján megállítani, hogy melyik nemhez vonzódik. Az azonban biztosnak tűnik, hogy a homoszexualitás kialakulását bizonyos gének is befolyásolhatják.

Forrás: Yahoo