A citromillat meglepő hatása

Már korábbi tanulmányok is rámutattak arra, hogy érzékszerveink hatással vannak tapasztalatainkra és érzelmeinkre. Az illatokat pedig különböző kategóriákba is sorolhatjuk attól függően, hogy milyen hatást váltanak ki belőlünk. Vannak nyugtatóak, izgatóak, kellemesek és undorítóak, ám egyes illatok azt is befolyásolhatják, milyennek érzékeljük saját testképünket.

Az illatok segíthetnének a mentális- és étkezési zavarok leküzdésében. Fotó: iStock

Jobb a citrom, mint a vanília

A Sussexi Egyetem tudósai 21 alanyt kértek meg arra, hogy üljenek le egy monitor elé és az ott látott avatárt néhány kattintással formálják olyanná, amilyennek ők magunk érzik, gondolják a saját testüket. Az alanyokat többször is megkérték erre, miközben különböző illatokat fújtak be a szobába.

A kutatók sejtése beigazolódott: a résztvevők vékonyabbnak gondolták magukat, amikor citromillatot éreztek, a vanília illatát érezve azonban teltebbnek ábrázolták magukat, mint amilyenek valójában. Az alanyok a kísérlet időtartama alatt fejhallgatót viseltek, amiben csak a saját lépéseik neszét hallották - ezt speciális cipők tették lehetővé.

A fenti eredmény még hangsúlyosabb volt, amikor a tudósok változtattak a lépések zaján. Amikor a citromillat mellett a résztvevők úgy hallották, könnyedebbek a lépteik, akkor még vékonyabbnak érezték magukat. Amikor pedig a vaníliaillat mellett mélyebben hallották a lépteik zaját, akkor még teltebbnek modellezték le magukat.

Okosruhákkal a testképzavarok ellen

Az egyedülálló tanulmány a kutatók szerint azért hasznos, mert eredményeiket felhasználhatják a jövő okosruháinak készítésénél. Ezek a ruhadarabok ugyanis speciális illatadagolókkal lehetnének felszerelve, így segíthetnének a mentális- és étkezési zavarok leküzdésében. Csak Nagy-Britanniában közel 3,5 millió ember szenved táplálkozási zavaroktól, az Egyesült Államokban pedig 30 millióra tehető az érintettek száma.

A tudományos munka a jövőben nagyban hozzájárulhat az emberek magabiztosságának növeléséhez is, illetve ahhoz, hogy másképp álljunk a testsúlyunkkal kapcsolatos eltorzult érzéseinkhez - véli a tanulmány vezető szerzője, Giada Brianza.

Forrás: sussex.ac.uk