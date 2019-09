3 ezer éves információ a tejről

A tudósok kicsi bronzkori agyagedények belsejében találták meg az állati zsír nyomait. A szakemberek szerint ezek a leletek ritka betekintést engednek a bronzkorban és vaskorban élt csecsemők táplálkozásába. A felfedezés arra utal, hogy az anyatejet a palackból adott tejjel egészítették ki.

Már 3 ezer éve is ittak tehéntejet a babák. Fotó: iStock

Több gyerek született

Először találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogyan etették több ezer évvel ezelőtt a csecsemőket. Ez a gyakorlat a termékenységet is növelhette - ismertette Julie Dunne, a tanulmány vezető szerzője. "Azért fontos, hogy a csecsemőket az anyatej mellett állati tejjel is elkezdték etetni, mert ez azt jelenti, hogy a több ezer évvel ezelőtti anyák több gyereket szülhettek, ami komoly népességnövekedést eredményezett, és elindította az emberiséget afelé, ahogyan ma élük" - fogalmazott a tudós.

Az állatformájú, kicsi edények nagyon aranyosak voltak, és ezt valószínűleg akkoriban is így gondolták. Lehetséges, hogy az edényeknek kettős funkciója volt: az etetés mellett a szórakoztatásban is szerepük lehetett. Ezek olyanok lehettek a korabeli gyermekek számára, mint ma egy plüssállat - véli Katharina Rebay-Sailsbury, a tanulmány társszerzője. "Ezek a tárgyak elődeink kreativitását és játékosságát is bizonyítják, erről gyakran elfeledkezünk" - tette hozzá.

Nagy változáson mentünk keresztül

Hétezer évvel ezelőtt a neolitikus Európában alapvető változások történtek az ember életében. A vadászó-gyűjtögető életmód helyett gabonát kezdtek termeszteni és háziasított állatokat tartottak. Tejtermékeket mintegy 6 ezer évvel ezelőtt kezdek fogyasztani, a csecsemők étrendjéről azonban nagyon keveset tudunk. Korábbi régészeti leletek arra utaltak, hogy az őskori gyerekeknek valamiféle bébiételt adtak a szoptatás kiegészítéseként hat hónapos koruk után, de mindeddig nem derült ki, hogy pontosan miből is állt az étrend. A régészek ezért különleges kiöntős agyagedényeket vizsgáltak meg tüzetesen.

Elemezték három kis "palack" tartalmát, amelyeket bronzkori és vaskori - Kr. e. 1200 és 450 közötti - gyereksírokban találtak a németországi ásatásokon. Az edényekben állati eredetű ételekből, köztük tejből származó zsiradék nyomát találták meg. A palackokat azonban nehezen lehetett megtisztítani, így fertőzést is okozhattak, ha abból adták a tejet a kicsiknek.