Nőknek sem tilos borotválni az arcukat?

Aki az elmúlt hónapokban megfordult a nagyobb közösségi oldalak valamelyikén, az nagy valószínűséggel találkozott olyan videókkal, melyeken fiatal lányok, nők arcáról távolítják el a szőrszálakat és az elhalt hámsejteket egy apró, ívelt penge segítségével. Ez a kozmetikai eljárás nem más, mint a dermaplaning (magyarul arcborotválásként szoktuk emlegetni, ám ez megtévesztő lehet, hiszen a mezei borotvák használatával közel sem ugyanazt a hatást érjük el), amiről a Self magazin készített összefoglaló cikket, ezt tekintjük át az alábbiakban mi is.

Mi az a dermaplaning?

Egy kozmetikai eljárás, melynek során egy speciálisan kialakított, ívelt pengével távolítja el a szakember az arcról a szőrszálakat, pihéket, valamint a bőr legfelső hámrétegét, az epidermiszt - ismerteti a részleteket dr. Jenny Kim bőrgyógyász professzor. A kezelés kb. 15 percet vesz igénybe, ez idő alatt a képzett szakember a pengével óvatosan leborotválja az arcbőr száraz felületét.

A speciálisan kialakított penge a szőrszálak mellett az elhalt hámsejteket is eltávolítja.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Milyen előnyei vannak?

A dermaplaning a szabad szemmel jól látható szőrszálak mellett a vékonyabb, pihés (vellus) arcszőrzetet, valamint a bőr legfelső rétegén található elhalt hámsejteket is képes eltávolítani, így hihetetlenül selymes és puha arcbőr lesz a végeredmény. Attól nem kell tartanunk, hogy a szőrszálak "megerősödve" nőnek majd vissza, a szakszerűen végzett kezelés után a szőrszálak ugyanolyan formában nőnek ki újra, mint azelőtt. A technika tehát nemcsak szőrtelenít, hanem egyben felfrissíti és megújítja a bőrt, emellett az új bőrsejtek termelődését is serkenti - mindeztfájdalomnélkül. Az elhalt hámsejtek eltávolítása után az arcápoló készítmények is jobban felszívódnak a bőrbe és látványosabban fejthetik ki a hatásukat.

Az alábbi videó jól mutatja, hogyan kell elképzelni egy dermaplaning kezelést.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon TORONTO DERMAPLANING (@skincarebycamila) által megosztott bejegyzés

Milyen gyakran ajánlott elvégezni a kezelést?

Az egyéni szőrnövekedés ütemétől is függ, hogy ki milyen gyakorisággal szeretne megszabadulni az arcszőrzetétől. Általánosságban havonta kb. 1 alkalom elegendő, vagyis nagyjából addig tart az eredmény, mint a gyantázás esetében. Dr. Kim szerint túlzásba esni semmiképp sem érdemes, mivel a dermaplaning a bőr legfelső rétegét is eltávolítja - azt, amelyik barrier védőrétegként szolgál a pollenekkel, allergénekkel és egyéb külső irritáló anyagokkal szemben. Vagyis ha túl gyakran, például hetente leborotváljuk ezt a réteget, az irritációt, bőrkárosodást okozhat. Érdemes a bőrgyógyászunkkal konzultálni, hogy milyen gyakran jelentkezzünk be a kezelésre.

Otthon is ki lehet próbálni a dermaplaninget?

Ma már a drogériákban is megjelentek a dermaplaning mintájára megtervezett, otthoni használatra is alkalmas eldobható arcborotvák. Ezekkel is megpróbálkozhatunk saját magunk az arcborotválással, ám jó tudni, hogy nem annyira élesek, mint a bőrgyógyászok által használt pengék, így aztán nem is tudnak olyan hatékonyak lenni. A helytelen technikával végzett borotválásnál pedig számolnunk kell a sérülésveszéllyel is, hiszen könnyen megvághatjuk magunkat, ami akár hegesedést is okozhat az arcbőrön. Ha mégis belevágnánk az otthoni szőrtelenítésbe, fontos, hogy csak a speciális arcborotvákkal tegyük, a szakemberek óva intenek mindenkit attól, hogy a hagyományos, az egyéb testfelületekre kifejlesztett borotvafejekkel essünk neki az arcunknak! Továbbá nagyon fontos, hogy csakis megfelelően fertőtlenített és tisztán tartott eszközzel végezzük az arcborotválást, ellenkező esetben csúnya fertőzéseket okozhatunk magunknak.

Kinek nem ajánlott a dermaplaning?

Ahogy a legtöbb kozmetikai eljárás esetében, úgy a dermaplaningnél is vannak olyan esetek, amikor nem javasolt a kezelés. A pengével csak ép, egészséges bőrfelületet szabad borotválni, vagyis a pattanások, gyulladások, sebek mind kizáró oknak minősülnek. Emellett érdemes arról is tájékoztatni a szakembert a kezelés előtt, ha a közelmúltban volt aktív herpeszfertőzésünk.

Mire figyeljünk utána?

A kezelés végeztével fontos, hogy körültekintően óvjuk és ápoljuk a frissen borotvált arcbőrt. A megfelelő, magas faktorszámú fényvédő elengedhetetlen, hiszen az UV-sugárzás fokozottan károsíthatja ilyenkor a bőrt. Az erősebb kozmetikumokkal, hámlasztókkal is érdemes csínján bánni, helyettük a dermaplaning kezelés után egy-két napig inkább nyugtató, hidratáló krémekkel ápoljuk az arcbőrünket. A legjobb, ha olyan krémet, szérumot választunk, ami nem tartalmaz illatanyagokat, színezékeket, mert ezek ilyenkor fokozottan irritálhatják az érzékeny bőrt.