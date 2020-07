Ha nincs nyitva a gyógyszertár, mert most értünk haza strandolásból, vagy hétvége van, esetleg ünnep, akkor nincs más megoldás, házilag próbáljuk enyhíteni a leégést. De az alább felsorolt módszerek többségének hatásossága nem bizonyított - bár kétségtelenül hűsítenek, és sokszor már ez is elég. Ráadásul megajándékoznak minket azzal az érzéssel, hogy tettünk valamit, nem tűrjük tétlenül a fájdalmat.

Ám higgyék el, hogy jobban járnak, ha egy közeli benzinkútnál, drogériában vagy patikában kifejezetten napégésre fejlesztett készítményt vásárolnak, mert azok bizonyított módon segítik a bőr regenerálódást és a csökkentik a gyulladást - és persze a házi kencékhez hasonlóan, vagy azoknál még jobban hűsítik a bőrt.

Enyhülés tejfehérjével

A tejet és tejtermékeket többféle módon is ajánlják napégés kezelésére. A legegyszerűbb a tejföl (vagy túró, joghurt) kenegetése a piros, hólyagos testrészre. A hideg (általában hűtőből kivett) tejtermékek valóban hűsítő érzéssel ajándékoznak meg minket, és zsírtartalmuk a szárazzá, feszessé vált bőrnek enyhülést adnak, ám a gyógyulási folyamatban nem tudnak tevékenyen részt venni. Ideiglenes megoldásként érdemes alkalmazni őket, vagy olyan enyhe leégésnél, amely egyébként is hamar meggyógyulna magától.

Számos tévhit kering a köztudatban a napégés kezeléséről

Mézzel kevert tejben fürdést, vagy kefir, író és méz keverékével készített langyos fürdőt is ajánlanak a különböző internetes források, népi gyógymódokat tartalmazó kiadványok. Csakhogy a víz (főleg a kemény víz) száríthatja a bőrt, tehát ebben az esetben nem tesz jót a lubickolás, illetve a borogatás. A túrós, tejfölös kencének pedig az lehet a hátránya, hogy hőszigetel, tehát amint felmelegszik, már nem nyújt kellemes érzést.

Másrészt alatta nem tud lélegezni a bőr - bár reméljük, olyan hosszú ideig nem szokta senki magán hagyni, hogy ettől befülledjen a bőre. Hűsíteni az előbb felsorolt tejtermékek mindegyike tud, de gyulladáscsökkentőként, regenerálóként nem bizonyított egyik sem. A bennük lévő zsír, illetve vitamin nem igazán tud felszívódni, de ha valamennyi mégis felszívódik, gyulladás esetén nagyon kicsi hatékonysággal tudnak - ha egyáltalán tudnak - segíteni a gyógyulásban.

Jegelés

A hideg fájdalomcsillapító hatású, ám vigyáznunk kell vele, mert ha nagy, égett felületet jegelünk, akkor az eddigi égés mellett még fagyási sérüléseket is szenvedhetünk a már így is érzékeny bőrön. Hűvösebb helyiségben tartózkodni viszont kellemesen hűsítő - de ettől még nem gyógyulunk gyorsabban. Napra menni - természetesen - kifejezetten tilos a gyógyulás végéig!

Gyógyteás borogatás

Egyes gyógyteák valóban képesek csökkenteni a gyulladást, ám itt is igaz, hogy csak kisebb területen. Általában bodza-, zsálya-, rozmaring- vagy kamillavirág főzetét szokták ajánlani - ám a kamillára néhányan allergiásak, ezért ne most ismerkedjünk a főzettel! Ha eddig még nem használtuk semmire, akkor most se borogassuk vele a felhólyagzott, sérült bőrt, mert kialakulhat egy allergiás reakció, ami fokozott viszketéssel, újabb hólyagok megjelenésével járhat.

Alkohol

A leégett bőrre semmiképpen ne öntsünk alkoholt vagy tonikot, mert tovább szárítjuk vele amúgy is dehidratált bőrünket. Igaz, hogy az alkohol párolgása közben hűsít, de a pillanatnyi kellemes érzet után fokozódik a fájdalom, és a vízelvonás miatt nehezebbé válik a gyógyulás is. Ugyanígy értelmetlen citromlevet, ecetet, almaecetet kenni az égett felületre.

Növények, zöldségek, gyümölcsök

Van néhány, amelynek már bizonyították hatékonyságát gyulladáscsökkentésben, ám az interneten keringő több élelmiszerről inkább azt mondhatnánk, hogy hűsítő érzést nyújt. Az aloe vera vizsgálata során több mint 240 féle növényi hatóanyagot azonosítottak, számos vitamint, 20 féle ásványi anyagot és 18 féle aminosavat tartalmaz. Vizsgálatok szerint kiemelkedő a sejtregeneráló hatása, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, így a napégés kezelésében is jótékony hatású olyannyira, hogy használják az égésre, napégésre kifejlesztett gyógyszerekben is. Ha van otthon önnek a növényből, akkor a belső, kocsonyás részeit rá lehet tenni a piros, hólyagos bőrre.

Olvasható olyan "nagyanyai tanács" is, hogy az égett bőrre kukoricaliszt (vagy zabliszt) és víz keverékével készült pépet kenjünk. A kukoricában valóban sok van az egészséges bőrhöz szükséges pantoténsavból (B6-vitamin illetve allantoin), ami a sejtosztódást serkenti, ám a kukoricadara-pép gyógyító hatása napégés esetén nem bizonyított. Szintén nem bizonyított a krumpli, illetve az uborka pozitív hatása sem, bár leégett arc esetén szemkörnyékre ajánlották. Kutatások szerint a bőr mélyebb rétegeibe egyáltalán nem jut be szinte semmi az egyébként valóban jótékony anyagok közül.

A körömvirág hatóanyagait szintén használják a gyógyszeriparban, enyhébb, kisebb kiterjedésű égések kezelésére alkalmas, mivel antibakteriális, gyulladásgátló, gombaellenes és antivirális hatású, illetve gyulladáscsökkentő és segíti a sebgyógyulást. Nem segíti viszont a regenerálódást a bőrre rakott, reszelt vöröshagyma még akkor sem, ha tejtermékekkel keverjük össze.

Egyéb módszerek

A szódabikarbónás fürdő csillapítja a viszketést, de a gyógyulást nem segíti elő, ráadásul a gyulladt, hólyagos, vízhiányos bőrt tovább szárítja. Ugyanilyen (tehát nem előnyös) hatása van a sós fürdőnek.

Állítólag a fekete tea csersavtartalma alkalmas a napégés kezelésére, ám ezt eddig még nem támasztották alá vizsgálatok. Egyes források szerint a "csersav szinte kiszívja a hőt az égett bőrből, és helyreállítja a bőr sav-bázis egyensúlyát" - ám ez orvosilag nem igazán értelmezhető.

Igaz viszont (de ez napégés nélkül is betartandó!), hogy igyunk sok vizet, frissen préselt gyümölcs- és zöldséglevet, teát, gyógyteát, mivel a napégés - illetve egyáltalán a napon töltött hosszú idő - után kívánja a szervezet a hidratálást.

Fontos figyelmeztetés

A növények,gyógynövényekértékes alkotórészeit a gyógyszeripar is használja, ám a krémekbe, gélekbe, spray-be olyan anyagokat is tesznek, amelyek képesek a bőr mélyebb rétegeibe is bejutni, vagy amelyek antihisztamin-tartalmuknál fogva azonnali és helyi viszketéscsillapító hatást fejtenek ki. Az égés nem csupán kis kellemetlenség, hanem orvosilag kezelhető, sőt kezelendő sérülés. A gyógyulás siettetésére kiváló gyógyszereket fejlesztettek ki, melyek nagy része recept nélkül is kapható, ráadásul ma már drogériákban és benzinkutaknál is megvásárolhatjuk őket, akár munkaidőn kívül is.

Bárhogy is döntünk egy napégés kezelésével kapcsolatban, csak az ésszerűség határáig alkalmazzunk házi módszereket a tünetek enyhítésére! Ha a bőr nagy felületen égett meg, ha nedvedzik, hólyagos, halázés rosszullét kíséri, akkor feltétlenül menjünk orvoshoz!