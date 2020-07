Napbaj: miért alakul ki fénykiütés?

A megfigyelések alapján a lakosság ötödét, főleg a világos bőrűeket és a fiatal nőket érinti leginkább a probléma, amelynek polimorf fényérzékenység (PLE) a "hivatalos"neve. (A polimorf szó a bőrtünetek sokféleségére utal.)

Erőteljes válasz

A fényérzékenység is megelőzhető

Üvegen keresztül is

Mit tegyünk?

A napallergia tavasszal jelentkezik, amikor lekerülnek rólunk a test minden területét fedő ruhadarabok, s a már említett testrészeket szabadon éri a napfény. A tünetek nem azonnal jelentkeznek:, míg megjelennek a bőrön a fájdalmas jelek. Az, hogy ezek mennyire erőteljesek, attól is függ, milyen hosszan tartózkodtunk a napon. Bár a tünetek később sokaknál enyhülnek, de amikor ismét intenzívebb napfénynek van kitéve a bőr - például egy nyaralás alkalmával - ismét erősebben jelentkezik a fénykiütés.A polimorf fényérzékenység okaival kapcsolatban az biztosan elmondható, hogy az érintettek esetében. Azt feltételezik, hogy lényegében egy késleltetett típusú sejtes immunválasz áll a jelenség hátterében.A napallergia közvetett: főleg az UVA-sugarak a bűnösek, melyek a bőr mélyére hatolva károsodást okoznak a sejtekben. Ennek az lesz az eredménye, hogy a napallergiások bőre erőteljesebben válaszol a napfényre: piros és gyulladt lesz.A napallergia tünetei nem jelentkeznek, illetve maguktól is elmúlnak, ha az érintett tartózkodik a napfénytől. Ám- főleg, ha vízparton vagyunk - annyi ultraibolya sugárzás éri a bőrt, amennyi bőven elég ahhoz, hogy kialakuljon az allergiás reakció. Ráadásul autóban, vagy a szobában, az ablaknál ülve sem vagyunk biztonságban: az üveg ugyanis átereszti az UV-A sugárzást , így az érzékenyebb bőr ezt is jelezni fogja.Természetesen nem az a megoldás, ha nem megyünk a napra:megfelelő felkészüléssel nem kell arra kényszerülünk, hogy zárt helyiségben töltsük a napfényes hónapokat.A napallergia megjelenését megfelelő, hatékony, kifejezetten PLE-re kifejlesztett speciális fényvédő termékek használatával előzhetjük meg. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy a készítményeket , hanem legalább harminc perccel korábban, mert csak így tudják kifejteni tényleges fényvédő hatásukat.Figyeljünk arra is, hogy mennyi időt tartózkodunk a napon: a legjobb,. A fényvédő , a karokat és a mellkast is takaró ruha viselésével is elkerülhetők a kellemetlen fénykiütések.A fényterápia - ez a súlyos napallergiás esetekben jelenthet segítséget kora tavasszal -. Néhány érintett arról számolt be, hogy fényallergiája idővel enyhült, bizonyos esetekben teljesen meg is szűnt.