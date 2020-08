Így készüljön a nyári smink

Égető nap

A legtöbben már tisztában vagyunk azzal, hogy a napfény UV-sugárzásának ártalmai ellen védekeznünk kell, hiszen a bőrünket és a szemünket egyaránt maradandó károsodások érhetik általa. Talán mindenki tudja azt is, mit kockáztatunk a túlzott napozással, vagy azzal, ha bőrünket a déli órákban védelem nélkül tesszük ki az erős napfénynek. Nem árt azonban beszélni arról is, hogy nem csak a direkt napozás okozhat gondot, és jó tudni azt is, hogy bizonyos élethelyzetekben az átlagosnál sokkal sérülékenyebb, érzékenyebb az emberi bőr.

Napozni csak okosan!

Nem tud lemondani a napbarnított, aranyos színű bőrről, a napfürdőzés nyugtató, stresszoldó hatásáról? Nem is kell teljesen felhagynia ezzel a kedvteléssel, de helyénvaló az óvatosság. Hallgassa a híradásokat, vegye komolyan azokat a figyelmeztetéseket, amelyek netán a szokásosnál erősebb UV-sugárzásról tudósítanak. A déli órákban, délelőtt 11 és délután három óra között kerülje a tűző napfényt, ha pedig nem teheti, vegyen fel egy fehér pólót, tegyen fel egy sapkát vagy szalmakalapot.

Használjon magas faktorú fényvédő naptejet, krémet, és ne felejtse el, hogy az UV-sugarak áthatolnak a vízen is, így egy megfelelően vízálló fényvédő szerről fürdőzés közben is ajánlatos gondoskodni. Érdemes használat előtt meggyőződni arról is, nem járt-e le a napolaj, naptej szavatossági ideje, mert a romlott készítmény nem teljesíti a feladatát, és bőrirritációt is okozhat.

Smink és napozás

Hát e kettő együtt bizony nem megy, sajnos a leginkább tetszeni vágyó nőknek is választaniuk kell közülük. Ha valaki a napozás mellett dönt, akkor arra az időre távolítsa el az arcáról a sminket, és helyette elégedjen meg a fényvédő szerek használatával. Az alapozókat, a festékeket ugyanis a tűző napfény szinte beégeti a bőrbe.

Sokan talán nem is gondolnak rá, de a dezodorok, illatszerek használata sem ajánlott napozás idején. A kozmetikumok nagy része ugyanis gyümölcsökből vagy tejfélékből kivont ún. alpha-hydroxy savakat tartalmaz, amelyek hámlasztó hatásúak és így még sérülékenyebbé teszik az emberi bőrt az UV-sugárzással szemben. Az illatszerek bizonyos összetevői az UV-fény hatására az arra érzékenyeknél irritációt váltanak ki, amelyet bőrpír, napégés, hólyagzódás, később maradandó barna folt követ.

A napozás idejére a sminket el kell távolítani. Fotó: iStock

A festékek, krémek eldugítják a pórusokat, ami mitesszerek, faggyúdugók kialakulásához vezethet. Nem tesz jót a bőrnek az sem, ha a meleg és a fény hatására keletkező izzadtság nem tud szabadon távozni. A problémás bőrűeknek nyaralás előtt néhány nappal nem árt elmenniük gyógykozmetikushoz, hogy a szakember távolítsa el a bőrben lévő mitesszereket, és az adott bőr állapotának leginkább megfelelő fényvédő szert ajánljon.

A megtisztított, jól kezelt, hidratált bőr, megfelelő fényvédő és hidratáló szerekkel ellátva sokkal jobban viseli a napfény hatását is. A legújabb kozmetikumok, például alapozókrémek között vannak olyanok is, amelyek használhatóak nyáron is, mert fényvédő faktort is tartalmaznak.

Az érzékeny bőr fényvédelme

Azoknak, akiknek az átlagosnál világosabb bőrűek, vagy száraz, érzékeny a bőrük, még nagyobb óvatosság ajánlatos, mielőtt napra mennének. A száraz bőr faggyúmirigyeinek tevékenysége csökkent, ezért a bőr zsírokat és nedvességet veszít. A tűző nap, az agresszív UV-sugárzás még tovább rontja a helyzetet, így fokozott a napégés, a bőrgyulladás veszélye. Ha tehát a bőre érzékeny és száraz, vagy valamilyen bőrbetegségben szenved (példáulekcémavagy psoriasis), akkor olyan fényvédő termékeket használjon, amelyek a bőre állapotának is megfelelnek.

A problémás, zsíros, aknés, pattanásos bőr fényvédelme is körültekintést igényel. Bár az aknés bőr állapotán a napsütés javíthat, ugyanakkor a fényvédelemről az ilyen bőrrel rendelkezők sem mondhatnak le. A legtöbb fényvédő szer azonban eltömíti a pórusokat, így elősegítheti a mitesszerek, hosszabb távon az aknék kialakulását.

Ezért ajánlatos olyan fényvédőt választani, amelyet aknéra hajlamos bőrre fejlesztettek ki és nem tömíti el a pórusokat. A gyermekeket eleve érzékeny bőrűnek kell tekinteni, így az ő számukra mindenképpen a kifejezetten nekik kifejlesztett napozó készítmények használata ajánlott.

Bőrgyógyászati kezelések mellett

Ma már az aknés, problémás bőrűek számára is sokféle kezelési lehetőség van. Ezek célja, hogy a bőrsejtek egyes rétegeit eltávolítsák és elősegítsék a sejtek megújulását, elkerülve az eltömített pórusokat. Ilyen eljárások például a kémiai hámlasztás, a mikrodermabrázió és a retinoidok alkalmazása. Ezen kezelések során a bőr fényérzékenyebbé válik. Az akné elleni illetve az öregedést gátló kozmetikai eljáráson átesetteknek mindenképpen tanácsosabb kerülni az erős napsugárzást (és a szintén UV-sugárzással járó szoláriumot is), és ha mégis napon kell tartózkodniuk, használjanak magas faktorszámú fényvédőt.