Számtalan márka számtalan típusú fényvédője sorakozik a patikák és a drogériák polcain, első ránézésre nem könnyű eldönteni, melyiket válasszuk. Az ár mellett fontos tényező a bőrtípus, a formula és az is, hogy hol és mikor fogjuk használni a készítményt.

Marnie Nussbaum New York-ban élő bőrgyógyász szerint akár esik, akár süt a nap, akár hideg vagy meleg van, az UV sugarak ugyanúgy áthatolnak a felhőkön és megfelelő fényvédelem nélkül a bőrön is.

Fontos, hogy megfelelő fényvédő szert válasszunk a napozáshoz. Fotó: iStock

Számok és tévhitek

A fényvédők körül több tévhit is kering, az egyik első és legfontosabb a faktorszámra vonatkozik. Az SPF (sun protecion factor) az a szám, amely megmutatja, hogy mennyi ideig maradhatunk a napon anélkül, hogy leégnénk. Tehát, egy tökéletes világban, ha 30-as faktorszámú naptejjel bekenjük magunkat, akkor 30 perccel később égne le a bőrünk, mint akkor, ha egyáltalán nem kentük volna be magunkat - magyarázza a bőrgyógyász.

Másik közkeletű tévhit, hogy akinek sötétebb tónusú a bőre és könnyebben barnul, annak nincs is szüksége fényvédőre. Ki kell őket ábrándítanunk: ők is leéghetnek és ugyanolyan veszélyeztetettek a bőrrákos megbetegedések szempontjából, mint a világosabb bőrűek. Ezért a szakemberek mindenképpen javasolják a fényvédők használatát.

Ugyanez vonatkozik az idősebbekre is, akik azt hihetik ugyan, hogy életük során már rengeteget voltak a napon, ezért a bőrük hozzászokott a sugarakhoz. Pedig a bőrrák nem válogat: mindegy, hogy fiatal vagy idős, világos vagy sötétebb tónusú bőrről van szó, bárkinél kialakulhat. Az idősebb korosztálynak ajánlott spray formulájú naptejet alkalmazni, mert könnyebb eloszlatni a bőr felszínén. A napsugárzásnak öregítő hatása is van, védekezés nélkül tehát fokozza a ráncok, foltok megjelenését, megereszkedetté és cserzetté válhat tőle a bőr.

Több kutatás is kimutatta, hogy sokan félreértik a faktorszám jelentését és azt hiszik, hogy minél magasabb faktorszámú terméket használnak, annál tovább maradhatnak a napon. Sajnos ez is egy tévhit: ha túl sokáig maradunk a napon, a magas faktorszámú készítmény sem tud megvédeni a leégéstől, pláne akkor, ha nem krémezzük újra magunkat.

30-as faktorszámú naptejet mindenkinek

A bőrgyógyász a legalább 30-as faktorszámú naptej használatát javasolja, és szerinte az is fontos, hogy legalább fél órával azelőtt kenjük be magunkat, mielőtt a napra mennénk. Másik fontos szabály, hogy legalább kétóránként krémezzük be magunkat újra, de ha például úszunk, sportolunk vagy izzadunk, akkor még gyakrabban.

A 30-as faktorszámú termékek az UV-B sugarak 97 százalékát szűrik meg, a 45 faktorszámúak a 98 százalékát. Fontos azt is hozzátenni, hogy az SPF csak az UV-B sugarak ellen véd, az UV-A ellen nem, tehát mindenképpen érdemes széles spektrumú készítményt választani.