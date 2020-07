Hiperpigmentáció: foltok a bőrön

A túlzásba vitt napozás a legfőbb oka, hogy a bőrünkön sötétebb foltok jelennek meg. Az egyenetlen bőrszín, a hiperpigmentáció azonban nem csak az UV-sugaraknak köszönhető. Vegyük sorra, mitől alakulhatnak ki szeplők és foltok!

Először is nézzük, mit is értünk hiperpigmentáció alatt! A bőr túlzott elszíneződése ez, amikor a melanin nevű sötét pigment elszaporodik. A melanin határozza meg a szemünk, a bőrünk színét: termelődése napfény hatására következik be. Ha azonban túlzásba visszük a napfürdőt, esetleg a bőrünket sérülések érik, vagy éppen egyszerűen öregszünk, akkor mindez kiválthatja, hogy a kültakarónk egyes területeken túl sok sötét pigmentet termel, ami sötétebb foltok megjelenéséhez vezethet. Itt kell megemlítenünk, hogy bizonyos betegségek, hormonális hatások, de akár családi öröklődés is állhat a hiperpigmentáció kialakulása mögött.