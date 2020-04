Ennyi mindenről árulkodik a bőrünk

Redők, ráncok

A bőrgyógyászok és kozmetikai sebészek a legkülönfélébb beavatkozásokat végzik nap mint nap az öregedés dermatológiai jeleinek eltüntetéséért

Mit tehetünk?

. Vastagsága 0,6 mm-től (szemhéj) 3 mm-ig (talp és tenyér) terjed. Támasztó, védő és párnázó szerepe a bőralatti zsírszövetnek (subcutis) is van, amely lazán köti a bőrt az alatta található struktúrákhoz. E réteg vastagsága. A testfelületen mindenhol megtalálható, kivéve a szemhéjakat, illetve a férfi nemiszerveket fedő bőrterületet. Izmok is vannak a subcutan szövetben, továbbá vérerek és nyirokerek, illetve számos izzadtságmirigy és hajhagyma is leér idáig.A várható élettartam növekedésével a különféle szervrendszerek, köztük a bőr öregedése egyre inkább előtérbe kerül. A bőr öregedése természetes folyamat, amely mindenkinél jelentkezik, a kérdés csak az, hogy mikor válik szembetűnővé.Az öregedéssel járó változások a. Ezen változások közül különösen a szövetközti térben történő folyamatok fontosak, például csökken a szövetközti folyadék tisztasága és az idős bőr kevesebb hexózamint, mukopoliszacharidot, kondroitin-szulfátot és hialuronsavat tartalmaz. A hiányuk végülA ráncok először a mimikai izmok körül, majd máshol is megjelennek. Sokaknak a keze válik foltossá, mások narancsbőrös combjukat rejtegetik a ruha alatt, a petyhüdt tokákról nem is beszélve. Léteznek persze olyan szerencsés kivételek, akik szinte egész életükben ránctalanok, bársonyos bőrűek maradnak, de sajnos ők vannak kevesebben.A bőr öregedése. A belső okok miatti öregedés genetikailag meghatározott, génjeinkben hordozzuk mint leendő betegségeinket, sokat nem tehetünk ellene. A természetes öregedés során a bőr szárazzá, rugalmatlanná válik.. Amikor az arcizom összehúzódását, rövidülését a felette lévő bőr nem követi, előbb-utóbb ráncok keletkeznek. A bőr öregedését befolyásolja még: a bőr vastagsága, a bőr alatti zsírszövet vastagsága, a bőr víztartalma, illetve a kollagén és elasztikus rostok megoszlása és egymás közötti aránya.A külső okok miatti bőröregedést a környezeti hatások idézik elő. Ezek közül a legfontosabbak a dohányzás, a szél, a vegyi anyagok és mindenekelőtt az ultraibolya (UV) fénysugárzás. A külső okok estében, már a mi döntésünk, hogy mennyire tesszük ki bőrünket ezeknek az ártalmas hatásoknak