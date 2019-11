Mikor forduljunk orvoshoz az aknéval?

Nem csak a tinédzserek érinti

Az akne a pubertáskor alatt a legjellemzőbb, de a felnőttek 20-40 százalékánál is előfordul. A nők esetében gyakrabban, leginkább a menstruációs ciklus környékén, a terhesség során, illetve a menopauza idején a legjellemzőbb. A probléma elsősorban hormonális változások hatására jelentkezik, de többféle ok is közrejátszik a kialakulásában: ilyen például a genetika hajlam, a nem megfelelő bőrápolási és étkezési szokások, a dohányzás, valamint a stressz.

Merjünk segítséget kérni!

Mindenképpen ajánlott bőrgyógyászhoz fordulni abban az esetben, ha a pattanások hirtelen jelennek meg, valamint, ha erősen fájdalmassá, kinyomhatatlanná válnak, és nehezen gyógyulnak. Azaknejelenlétét érdemes komolyan venni, hiszen gyakran más betegségek meglétére, például a nőknél policisztás ovárium szindrómára (PCOS) is utalhatnak. Szintén szakorvosi segítség lehet indokolt, ha az akne mellett olyan egyéb tüneteket tapasztalunk, mint a bőr kiszáradása, viszketése, kipirosodása, illetve ha úgy érezzük, hogy lelkileg nehezen viseljük az állapotunkat.

A bőrgyógyászati vizsgálattól nem kell tartani: az orvos először alaposan szemügyre veszi a bőrt, megállapítja az akne fajtáját, súlyosságát, valamint a legmegfelelőbb kezelési formát. Közepesen súlyos vagy súlyos akne esetén megoldást jelenthetnek a célirányos gyógyszerek, vagy a gyógyszer tartalmú, vényköteles krémek és oldatok használata. A terápia több hónapig is eltarthat, ezért nagyon fontos a türelem és a kitartás még akkor is, ha a kezdeti szakaszban a tünetek súlyosbodhatnak, vagy erős mellékhatások jelentkeznek addig, amíg a szervezet alkalmazkodik a kezeléshez.

Figyeljünk az életmódunkra!

Azért, hogy a lehető leghatékonyabban elkerüljük a pattanásokat, illetve a már meglévőket mielőbb eltüntessük, mi magunk is sokat tehetünk például azzal, hogy figyelünk az étkezésünkre. Az aknék kialakulását leginkább a tejtermékek, illetve magas glikémiás indexű, cukros ételek fogyasztása idézheti elő. Ha szeretnénk kideríteni, hogy esetünkben melyik étel okozza a fő problémát, célszerű egy úgynevezett "bőrnaplót" vezetni, ahova napokra bontva pontosan feljegyezzük, hogy mikor mit ettünk, illetve ittunk, valamint azt is, hogy mikor jelentek meg újabb pattanásaink. Ha pedig van konkrét gyanúsítottunk, akkor hagyjuk ki legalább két hétig az étrendünkből és figyeljük meg, hogy ez milyen hatással van a bőrünkre.

Ha a pattanások hirtelen, nagy számban jelennek meg, érdemes orvoshoz fordulni. Fotó: iStock

A szép bőr két nagy ellensége a dohányzás és a stressz, így mindkettőt igyekezzünk a lehető legminimálisabbra csökkenteni. Sportoljunk minél többet, vagy sajátítsunk el olyan hatékony stresszoldó technikákat, amelyek segítenek kiadni magunkból a felgyülemlett feszültséget. Kerüljük el a bőr felesleges érintését vagy dörzsölődését is, hiszen ezek a baktériumok terjedését és újabb gyulladásos folyamatokat idézhetnek elő. Ennek érdekében figyeljünk arra, hogy a törölközőket, ágyneműket, ruhadarabjainkat - nem kifelejtve a sapkát, sálat - gyakran tisztítsuk, valamint a sokszor arcunkhoz érő mobiltelefonunkat is.

A pattanásos bőr ápolása

A bőr megtisztítása reggel és este alapvető feltétele annak, hogy elkerüljük a pattanásos bőrt vagy annak súlyosbodását. Válasszunk olyan tisztító és ápoló termékeket, amelyeket kifejezetten pattanásokra hajlamos vagy aknés bőrre fejlesztettek ki. Kerüljük a hagyományos szappanokat, mivel azok lúgos kémhatása még tovább rontja a problémás bőr állapotát: a pattanásos bőrre az enyhén savas pH-értékű tisztítószerek a legmegfelelőbbek.

Igyekezzünk nem-mitesszerképző és szintén nem zsíros termékeket használni, hiszen az aknéra hajlamos bőr már eleve túl sok faggyút termel. Hatásosak lehetnek viszont a hámoldó, keratolitikus készítmények, amelyek segítenek a bőrnek megszabadulni az elhalt hámsejtektől. A leggyakrabban alkalmazott hámlasztók az alfa-hidroxi (AHA), azaz gyümölcssavak; használatuk azért is hatásos, mert az elhalt hámsejtektől alaposan megtisztított bőr hatékonyabban képes hasznosítani az utána alkalmazott ápoló termékek hatóanyagait is.

Ilyen hatóanyag például az akneképződés kiváló ellenszerének számító a szalicilsav, amely hatékonyan bevethető a póruselzáródás és a baktériumok szaporodása ellen. A szalicilsav egyszerre csökkenti a már meglévő pattanásokat és megelőzi az újak képződését is, ezért számos mélytisztító arclemosó, arckrém és bőrmegújító szérum összetevői között megtalálható.