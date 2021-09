Miért játszanak fontos szerepet a hidratálásban az aquaporinok?

A bőr szépségének megőrzéséhez és egészséges működéshez vízre van szüksége, amiről alapvetően természetes hidratációs rendszere gondoskodik. Ennek az összetett folyamatnak a részei az úgynevezett aquaporinok is. Ezek a mikroszkopikus méretű csatornák biztosítják a víz áramlását a hámsejtek között, azaz belülről segíti a bőr hidratáltságát. A sejtek működéséhez szükséges elemek - például vitaminok, ásványi anyagok és tápanyagok - szintén az aquaporinok segítségével jutnak el a bőrrétegekbe, ezért szerepük elengedhetetlenül fontos.

Ha a bőr fiziológiai védőrétege meggyengül vagy megsérül, és a víz nem tud az irhából a felhám felé áramlani, könnyen elveszti nedvességtartalmát, szárazzá, fakóvá, irritáltá és sérülékenyé válik. Ennek kialakulását nagyban befolyásolhatják például különböző környezeti tényezők - napozás, szolárium, alacsony páratartalom - , valamint a dohányzás, a koffeinfogyasztás, illetve a rosszul megválasztott kozmetikumok is.

Száraz vagy vízhiányos bőr?

A száraz és a dehidratált bőrt könnyű összekeverni egymással még akkor is, ha két különböző állapotról van szó: míg a száraz bőr egy alaptulajdonság, a vízhiány egy bőrprobléma. Száraz bőr esetén a faggyútermelés csökken, így természetes olajokban szegénnyé válik. Ez elsősorban az érettebb korú bőrre jellemző, és az idő előrehaladtával egyre inkább fokozódik. A környezeti hatásokra érzékennyé váló, matt hatású arcbőr gyakran hámlik, rugalmatlan, érdes tapintású, finom vonalak vagy repedések jelennek meg rajta, tisztálkodást követően pedig még inkább jellemző a kellemetlen feszülése.

A vízhiányos arcbőr jól, de körültekintéssel kezelhető probléma. Fotó: Getty Images

A vízhiányos állapot ezzel szemben minden bőrtípust érinthet - legyen az száraz, normál, zsíros vagy vegyes -, ráadásul megjelenése életkortól független. A dehidratáltság tünetei gyakran teljesen megegyeznek a szárazéval, de ebben az esetben - mivel a szervezet megnövelt faggyútermeléssel próbálja a vízhiányt ellensúlyozni - jellemző lehet a mitesszerek, pattanások kialakulása is.

Aquaporinokat támogató készítmények

A vízhiányos arcbőr jól, de körültekintéssel kezelhető probléma. Az erre a célra kifejlesztett hidratálószerek többsége a víz elpárolgásának korlátozásával, valamint nedvesítőszerek segítségével növeli a bőr víztartalmát. Azonban választhatóak olyan komplex hatóanyagtartalmú hidratálószerek is, amelyek nemcsak megkötik a vizet a bőr külső rétegeiben, hanem segítik a természetes vízáramlásért felelős belső működését is. Ezek a speciális védelmet nyújtó hidratálók továbbfejlesztett glicerolszármazékot, természetazonos glüko-glicerolt tartalmaznak, ami bizonyítottan képes növelni az aquaporinok számát a bőrben. A glüko-glicerol aktiválja az aquaporinokat, segít megerősíteni a bőr természetes védelmi rendszerét, ezáltal fokozza a saját hidratációs rendszerét még a bőr mélyebb rétegeiben is.

A hosszan tartó hatású, vízvesztést megelőző, rugalmas és életteli ragyogást biztosító kozmetikumok minden bőrtípus számára elérhetőek. Ráadásul nemcsak az arc, hanem a szemkörnyék ápolására is találhatunk megfelelő készítményeket. Ezek a speciális hidratálószerek hatékonyan képesek csökkenteni a finom ráncokat, redőket, valamint a fáradtságra jellemző püffedtséget és a szem körüli sötét karikákat. Az érzékeny bőrűek és a kontaktlencsét viselők számára érdemes előnyben részesíteni a bőrgyógyászati vizsgálatok során tesztelt, illatanyag- és parabénmentes, aquaporinokat aktiváló termékcsaládokat.