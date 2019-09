Szokások, amelyektől kiszárad a bőrünk

Számos tényező hozzájárulhat a bőrszárazság kialakulásához. Ilyenek például a genetikai faktorok, az életkor, a hormonális változások, de bizonyos gyógyszerek szedése is fokozhatja a kellemetlen tüneteket. Ugyanakkor a szélsőséges időjárási körülmények, az évszakváltások, a káros napsugárzás is komoly hatással van a bőr állapotára, és még inkább kiszáríthatja.

Ilyenkor a bőr lipidekből álló felszíni rétege megtörik, nem képes elegendő vizet benntartani, nedvessége elszivároghat, ami bőrszárazságot okoz. Ez az állapot pedig mindaddig fennáll, amíg a nélkülözhetetlen hidratáló faktorokat nem pótoljuk, helyre nem állítjuk a felszíni lipidréteget. Amennyiben a száraz bőrt nem ápoljuk megfelelő hidratáló krémekkel, a szárazság súlyosbodhat, ami a bőr mélyebb rétegeit is érintheti. A hidratálókrémek biztosítják a felszíni réteg helyes működését, és a mélyebben rejlő nedvességhálózatra is kedvező hatással vannak.

Mindig bőrtípusunknak megfelelő arcápoló terméket válasszunk!

Mire ügyeljünk, hogy elkerüljük a bőrszárazságot?

A napsugárzás önmagában is szárítja a bőrt, felgyorsíthatja a bőr öregedési folyamatait. Ugyanakkor a túlzásba vitt napozás még inkább növeli a bőrszárazság mértékét, ezért fontos szempont, hogy olyan napozókészítményt válasszunk, amelyet kifejezetten száraz bőrre fejlesztettek ki, aktív hidratáló összetevőket és megfelelő fényvédő faktort is tartalmaz. Ám ügyeljünk arra is, hogy a naptej és a bőrápolási termékek se tartalmazzanak irritáló hatású illat- és színezőanyagokat, amelyek továbbronthatják a bőr állapotát.

Minél szárazabb a bőr, annál hajlamosabb a ráncosodásra, és minél idősebb, a fokozott kiszáradásra. Hogyan lehet kiszabadulni ebből az ördögi körből, és mit lehet tenni azért, hogy a bőrünk sima, selymes és jól hidratált legyen? Cikkünkből megtudhatja!



Gondoskodjunk a szervezet megfelelő hidratáltságáról!

A szervezet víztartalma a bőr nedvességtartalmát is nagymértékben befolyásolja, ezért nagyon fontos a megfelelő mennyiségű, napi 2-2,5 liter folyadékfogyasztás. Ám a bőr megfelelő működéséhez tápanyagokra, telítetlen zsírsavakra és vitaminokra is szükség van. Ezek hiányában könnyebben alakulhat ki bőrszárazság.

Szokjunk le a dohányzásról!

A dohányzás súlyosan károsítja az érrendszert és közvetve szinte minden szerv működését. A cigarettában található vegyületek jelentős része (pl. benzol, ammónia, hidrogén-cianid, aceton, bután, DDT, formaldehid, hidrazit) ártalmas, rákkeltő hatású.

Számolja ki! Vajon mennyi pénzt költ dohányárura? És utánaszámolt már, hogy ebből a pénzből mi minden másra is futotta volna? Kalkulátorunk segítségével megtudhatja.

A kátrány égési melléktermékként rakódik le a tüdőben, de jelentős egészségkárosodást okoz a dohányfüst mérgező szénmonoxid-tartalma is.

A nikotin, mindamellett, hogy függőséget okoz, lassítja a vérkeringést és a bőr anyagcseréjét is, ami a bőr idő előtti öregedéséhez, bőrszárazsághoz vezethet. A legjobb, ha szakítunk káros szenvedélyünkkel!

A rendszeres tisztálkodás, bőrápolás során is sokat tehetünk a bőrszárazság mérsékléséért

A forró kádfürdő komolyan kiszárítja a bőrt, így a hosszas fürdőzés helyett a gyors zuhanyzást válasszuk! Az idő múlásával a bőr hajlamossá válhat a szárazságra, verejték- és lipidtermelési képessége a kor előrehaladtával csökken, a bőrben lévő faggyú- és verejtékmirigyek funkciója gyengül.

A szem a lélek tükre, az arc pedig a szív tolmácsa. A smink nem kötelező, ugyanakkor a napi arcápolási rutin kötelesség. Bár nem egyszerű megtalálni hozzá a megfelelő kozmetikumokat, mégis érdemes kísérletezni, és ragaszkodni a tökéletes napi rutinhoz. Ezekből a lépésekből áll a jó arcápolás.

Így a száraz vagy nagyon száraz arcbőr fokozott odafigyelést, átfogó ápolást igényel. Ehhez pedig érdemes olyan készítményeket választani, amelyek illat- és színezékmentesek, nem tartalmaznak parabént és más irritáló anyagokat.

Míg a hidratálót tartalmazó, vízalapú bőrtisztítók alkalmasak a száraz és nagyon száraz arcbőr ápolására, addig az olajos tisztítók az extrém bőrszárazságon segíthetnek. A száraz bőrnél elengedhetetlen a természetes hidratálófaktorok pótlása, amelyek a bőr felsőbb rétegeibe vonzzák a nedvességet, és ott megkötve csökkentik a bőrszárazság kellemetlen tüneteit, az érdességet, a viszketést, a feszülő érzést.