Miért olyan fontos az urea a bőrápolásban?

Az urea a bőrünk felszíni rétegében is megtalálható anyag, egy természetes hidratáló faktor. Az egészséges bőrben körülbelül 28 mikrogramm karbamid található négyzetcentiméterenként, a dehidratált, száraz bőr ennél 50 százalékkal, az ekcémás betegek bőre pedig 80 százalékkal kevesebbet tartalmaz.

Szükség van a pótlására

Az urea hatásának megértéséhez először is a bőr szerkezetét kell tanulmányoznunk. Bőrünk külső rétege, a stratum corneum vagy szaruréteg egyfajta sejtközi cementet tartalmaz, amely számos vegyi anyaggal szemben ellenálló. E réteg puhaságáról, rugalmasságáról különféle természetes anyagok keveréke gondoskodik. A nedvességet a stratum corneumban többnyire olajok, zsírok (faggyú), lebontott bőrsejtek és természetes víztartalmú anyagok felületi filmjei tartják vissza. A védőkeverékben található anyagok egy része azonnali hidratálást eredményez, de hatásuk csak átmeneti, ezért szükség van a nedvességszintről tartósan gondoskodó anyagokra is.

Az urea – amely a természetes hidratáló faktorok körülbelül 7 százalékát teszi ki – éppen ilyen. Az ureaszint azonban az életkorral csökken, így érthetően szükség van pótlására. Ha kevés az urea, akkor gyengül a vízmegkötő képesség is a bőrben, ami durvasághoz, feszülő érzéshez, hámláshoz és irritációhoz vezet.

Az urea egy természetes hidratáló faktor. Fotó: Getty Images

Csökkenti a viszketést, felgyorsítja a megújulási folyamatot

Az urea amellett, hogy a vízmolekulák megtartására képes, a viszketést is csökkenti. Nemcsak könnyen szívja fel a vizet, azaz erősen higroszkópikus, hanem nagyon magas a víztartalma is, ami mérsékli a bőrön keresztül elvesztett víz mennyiségét. Molekuláris szinten ez az anyag megváltoztatja az aminocsoportok és polipeptidek szerkezetét a bőrön belül, ami fontos a finom szövetek nedvességének megőrzéséhez.

Az urea emellett segít felgyorsítani a bőr megújulási folyamatát, mert keratolitikus tulajdonsága is van, azaz felbontja az elhalt hámsejtek közötti kapcsolatokat, így részt vesz a lebontásukban és eltávolításukban, és ezzel is jelentősen javítja a bőr vízmegkötő képességét. Van egy további érdekes vonása is: helyi érzéstelenítő hatást gyakorolhat a bőrre. Ez nagyon hasznos a gyulladások és ciklikusan megjelenő gyulladások csökkentésében, azaz az érzékeny bőrre kifejezetten jó hatást gyakorol. Az urea támogatja bizonyos bőrtápláló, a bőrt ápoló anyagok behatolását az epidermiszbe. Ezért a komolyan kiszáradt bőrön is gyors javulás érhető el ureás kezeléssel.

Az urea vagy karbamid a sejtek fehérjefeldolgozásának végterméke, amely a vizeletben távozik a szervezetből. Egy felnőtt ember karbamidürítése körülbelül napi 25-30 gramm. A kozmetikai iparban azonban szintetikusan előállított anyagot használnak, amelyben nincs semmi állati eredetű, ammóniából és szén-dioxidból áll, és szilárd vagy folyékony formában is előállítható. Többnyire fehér kristályként vagy pasztillákba préselve találkozhatunk vele.

A legtöbb ember jól tolerálja

Nem szabad összetéveszteni a kozmetikai ipar által használt hydroxyethyl ureát az imidazolidinyl és diazolidinyl ureával, mert azok elsősorban tartósításra szolgáló, veszélyesnek számító vegyületek. Ezeknek az anyagoknak egyike sem otthoni kísérletezésre való.

Az ureát a kozmetikumokban általában 2-5 százalékos töménységben alkalmazzák. A hidratálás, hámoldó hatás érdekében 5 százalékig, hámlasztás érdekében 15 százalékig is elmehetnek a kozmetikai keverékek előállításakor. Mivel szobahőmérsékleten vízben teljesen feloldódik, könnyű a száraz, dehidratált vagy akár pikkelysömörös bőr kezelésére készülő emulziókba, krémekbe vinni. De számos egyéb felhasználási formája is lehetséges, éppen a könnyű kezelhetőség miatt. Mivel természetes anyag, a legtöbb ember jól tolerálja az ureatartalmú készítményeket, mégsem szabad megfeledkezni róla, hogy vegyi anyagról van szó, amely magas koncentrációban irritációt okozhat.