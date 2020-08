A melazma, azaz a terhességi maszk az arcbőrön, a homlokon, az orcákon, az ajkak körül vagy az orr környékén található, barnás színű foltok elnevezése. A foltok lehetnek egészen halványak, de kifejezetten sötét barnák is, és az árnyalatuk az idő előrehaladtával változhat. A bőrhibák árnyalata utalhat arra is, hogy a bőrnek melyik rétegében alakul ki a hiperpigmentáció: a barnás foltok inkább a felső rétegben lévő hiperpigmentációra utalnak, míg a kékes-szürkés elszíneződés az alsóbb rétegekben található hiperpigmentációt jelzi.

A melazma bárkinél jelentkezhet, de a leggyakrabban a várandós nőknél láthatóak a foltok. Mivel a kialakulásuk nagymértékben a hormonális hatásokra vezethető vissza, a melazma megjelenhet az orális fogamzásgátlót szedő nőknél, a menopauza időszakában lévőknél, vagy azoknál, akik hormonpótló gyógyszereket szednek. Meglepő módon, a férfiak mindössze 10 százalékánál alakulnak ki a foltok!

Melazma nem csupán várandós nőknél alakulhat ki. Fotó: Getty Images

A hormonok a felelősek

Bőrápolási kvíz Ön tudja, miért feketék a mitesszerek? És azt, hogy mit jelent, ha valakinek "vegyes" a bőrtípusa? Kattintson, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire!

A nem túl esztétikus barna foltok kialakulása a bőr pigmentanyagát termelő sejtek, a melanociták hormonális eredetű túlstimulálására vezethető vissza. Bizonyos női hormonok, az ösztrogén és a progeszteron arra késztethetik ezeket a sejteket, hogy több melanint, vagyis pigmentet termeljenek a napfény hatására. A probléma gyakoribb a sötétebb bőrtónusú nőknél.

Hajlamosító tényező lehet még apajzsmirigybetegsége vagy a melanocita-stimuláló hormon túltermelődése is. Melazmát okozhatnak bizonyos gyógyszerek vagy allergiás reakciók is (például krémekre, és van, aki genetikailag egyszerűen hajlamosabb a foltok kialakulására. Ha megkérdezzük például az édesanyánkat, nagymamánkat vagy a nővérünket, hogy nála jelentkeztek-e ezek a barnás bőrhibák, a válaszból jó eséllyel következtethetünk arra, hogy nálunk is kialakul-e.

Kell-e félni, ha megjelennek a foltok?

Félni semmiképpen nem kell, hiszen ezek a barnás bőrhibák nem valamilyen súlyos betegség kialakulását jelzik! A melazma ugyanis csak esztétikai problémát jelent, semmilyen egyéb egészségügyi veszélyt nem hordoz magában. Azok a foltok, melyek nem az arcon, hanem a test egyéb területein helyezkednek el (akár olyan részeken is, melyet nem ér közvetlenül a napfény), az Addison-kórra utalhatnak.

Mivel a melazma nem veszélyes, különösebb kezelést sem igényel, és nagyon gyakran magától is elmúlik, például a szülést követő hónapokban vagy a hormonálisfogamzásgátlószedésének abbahagyása után, amikor a hormonrendszer egyensúlya normalizálódik

Azonban mivel a melazma komolyabb, zavaróbb esztétikai probléma is lehet, helyi kezeléssel, például krémekkel, kémiai vagy fizikai hámlasztással, mikrodermabrázióval jelentősen enyhíteni lehet a foltok láthatóságát. Ezeknek a kezeléseknek a sikerességéhez azonban gyakran hosszabb idő szükséges, és a kezelés idején tilos napra menni. A melazmát speciális alapozó, camuflage segítségével ideiglenesen el is lehet tüntetni. Nagyon fontos emellett a fényvédelem: mindig használjunk az arcon magas faktorszámú fényvédő krémet!