Ezt jelzi a gyakori viszketés ágyéktájékon

Dr. Joshua Zeichner, a Mount Sinai Hospital bőrgyógyásza szerint a viszketésnek több oka is lehet, és ezek közül néhányat kifejezetten könnyű kezelni, mert akár például egy rosszul megválasztott mosószer vagy kozmetikum is állhat a hátterében. Ugyan akkor léteznek komolyabb kiváltó tényezők is, mint például egy nemi betegség vagy valamilyen krónikus bőrbetegség.

A viszketés 8 lehetséges oka A viszketés és a kiütések gyakran együtt jelentkeznek a bőrön. Ez azonban nem minden esetben van így.

Allergiás reakció és herpesz is állhat a háttérben

Van, amikor a nem megfelelő higiéniás szokások állnak a háttérben. Bár több bőrgyógyász szerint sem feltétlenül muszáj mindennap zuhanyozni, az ágyék területének mindennapos tisztán tartása fontos. Ezen a részen ugyanis a verejték és a nedvesség olyan mikrokörnyezetet teremthet, amelyben különféle kórokozók sokkal könnyebben elszaporodnak. Ezek bőrirritációt, viszketést, bőrfertőzéseket illetve kellemetlen szagok kialakulását is okozhatják. Állhat a háttérben gombásodás is, ilyenkor általában kiütések is megjelennek a bőrön. A gombásodás kialakulásának esélyét megnöveli, ha például edzés után még sokáig rajtunk van az átizzadt ruha, illetve túl szoros alsóneműt, edzőruhát hordunk. Abőrgombásodáskezelésére már számos hatékony, recept nélkül is kapható szer létezik, de az ágyék környékén jelentkező feltételezett bőrgombát érdemes bőrgyógyásznak megmutatni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem diagnosztizáltuk félre magunkat.

Van, amikor a viszketés hátterében a bőr kidörzsölődése áll, ez általában olyanoknál alakul ki, akiknek járás, futás közben összeérnek a combjai. A kidörzsölődés miatt felborulhat a bőrflóra egyensúlya, és a bőrön apró repedések, illetve gyulladás alakulhat ki. Apró vörös kiütések is megjelenhetnek, illetve hámlás is kialakulhat. A viszketés oka lehet úgynevezett intertrigo is, amely gyakran alakul ki olyan bőrfelületeken, amelyeket gyakran nedvesít át izzadság. Ilyenkor nyers, vörös, viszkető, szúró érzést keltőkiütésalakul ki. Az intertrigóra orvos javasolhat antibakteriális vagy gombaölő kenőcsöt.

A viszketést okozhatja kontakt dermatitisz is, ami olyankor alakul ki, amikor a bőrünk valami olyasmivel érintkezik, ami allergiás reakciót vált ki. Ez lehet valamilyen élelmiszer, textil, fém, illatanyag vagy egyéb vegyi anyag. Ilyenkor vörös, erősen viszkető, duzzadt kiütés alakul ki, amiből egyes esetekben átlátszó vagy sárgás folyadék ürülhet, és nem ritka, hogy a kiütések a test más részein is megjelennek. Az ágyéktáj viszketésének oka lehet lapostetű, ilyenkor irritációt is tapasztalhatunk, illetve a szeméremszőrzet gyökerénél apró, fehéres-sárgás részecskék láthatók, melyek a tetvek tojásai. A lapostetűt leggyakrabban nemi érintkezés során lehet elkapni, illetve fertőzött textíliák (ágynemű, törölköző) használatával. Kezelése mindenképpen orvosi kompetencia.

Van, amikor a viszketés a nemi herpesz egyik első tünete, égő érzéssel is párosul, illetve rövid időn belül a bőrön hólyagok jelennek meg, amelyekből kifakadásuk után fájdalmas sebek alakulhatnak ki. Ha arra gyanakszunk, hogy genitális herpeszünk van, mindenképpen forduljunk orvoshoz. Ha az ágyéktáji viszketéssel együtt száraz, megvastagodott, foltokban megjelenő bőrduzzanatokat is látunk magunkon, akkor jó eséllyel a pszoriázis nevű autoimmun bőrbetegséggel van dolgunk. Ez általában azokra jellemző, akiknél a pszoriázis más testrészeken, leggyakrabban a térd és a könyök területén is megjelenik. A diagnózisát bőrgyógyász állíthatja fel, és kezelési módot is ő javasolhat. Viszketést okozhatnak továbbá genitális szemölcsök is, amelyek a HPV, vagyis a humán papillóma vírus tünetei. A szemölcsök tapintásra általában puhák és bőrszínűek, és szintén mindenképpen meg kell mutatni őket orvosnak, aki megfelelő kezelési módot javasolhat.