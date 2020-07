Ételek, melyek segítik a barnulást

A napsütéses hónapok alatt mindenki igyekszik barnára pirulni, a túlzott napozás veszélyeivel azonban még mindig túl kevesen vannak tisztában. Ennek is betudható, hogy az utóbbi évtizedekben többszörösére nőtt a melanoma előfordulása. Mennyit legyünk a napon, mivel, mikor és hogyan kenjük magunkat, mit együnk napozás előtt - a hvg.hu kérdéseire Somogyi Katalin, a NaturMed Hotel Carbona szakorvosa.

Egyesek szerint szexepil, mások szabadulnának tőle. A szeplő esztétikai kérdés, egészségügyi szempontból alapvetően veszélytelen az ilyen típusú bőrelszíneződés. Az alábbi cikkünkben összefoglaltuk, hogy mit kell tudni róla!

Mindenkinek fontos a fényvédelem

Megfelelő fényvédelem nélkül senkinek sem javasolt hosszabb időt eltölteni a napon, de fontos az is, hogy a bőrtípusunkhoz illő faktorszámú naptejet használjunk. A világos bőrűeknek a 30-50, a barnább bőrűeknek a 30 vagy annál alacsonyabb faktorú termék ajánlott. Száraz bőrűeknek napkrém, míg zsírosabb bőrtípusúaknak naptej javasolt. Fontos, hogy napozás előtt legalább 20-30 perccel felvigyük a krémet, hogy legyen ideje beszívódni, kétóránként pedig újra be kell kenni.

Napozás előtt az étcsokoládé is segíthet megőrizni bőrünk egészségét

Ügyeljünk a fokozatosságra!

Nem szabad a bőrt minden átmenet nélkül hosszabb ideig tartó napfénynek kitenni. Mint sok más dolognál, itt is fontos a mértékletesség és a fokozatosság. Bőrtípusunktól függően csak lassan szoktassuk magunkat az UV sugarakhoz, világos bőrűek kezdetben néhány percnél többet ne töltsenek a napon!

Arcunkat jobban kell védeni

Mivel az arc jobban ki van téve a környezeti hatásoknak, fokozott odafigyelést igényel. Ajánlott a többi testrészünknél magasabb faktorszámú fényvédő krémet használni rajta.

Az sem mindegy, hogy mit eszünk

Táplálkozásunkkal is befolyásolhatjuk bőrünk egészségét: ajánlott a bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A béta-karotint tartalmazó zöldségek - például a répa, a brokkoli, a spenót vagy a paradicsom - például segítik a barnulást. A bőr szépségéhez hozzájárul még az E-vitamin, amelyet például áfonyával, édesburgonyával vagy nektarinnal vihetünk be a szervezetünkbe. Sütkérezés előtt jó választás lehet a zöld tea is, mivel antioxidánstartalma segít megelőzni a leégést, és gyorsítja a barnulást. Az étcsokoládé pedig semlegesíti a napfény hatására felszabaduló, bőrünket károsító szabad gyököket.