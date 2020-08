Amit tudni kell a normál bőrről

Akinek normál bőre van, az talán a legszerencsésebb, hiszen nincsenek nagyobb gondjai az arcával, a bőre ragyogó, tiszta, sima. Ilyen irigylésre méltó bőrtípusa azonban csak az emberek néhány százalékának van.

Ha szeretnénk tudni, milyen is a normál bőr, gondoljunk a kisbabák selymes, puha arcocskájára: a bőrük sima, feszes, egységes színű, egészségesen fénylő. Sem láthatóan zsíros, sem pedig száraz területek nincsenek rajta, nem csúfítják pattanások, nincsenek rajta ráncok. Sajnos, az emberek alig néhány százalékának van tökéletes bőre - ráadásul, nekik is folyamatosan változik, többek között a test hormonális állapota, az évszakok, sőt még az elfogyasztott ételek is hatással vannak a bőr típusára.

Erre a bőrtípusra alig jellemző a pattanásosság, mitesszerek is csak ritkán jelentkeznek, akkor is csak az orron vagy a homlokon. A normál bőrre a faggyútermelés és a hidratáltság egyensúlya a jellemző. A bőr egészségesen fénylő, rózsás, ami a megfelelő vérkeringésnek köszönhető. A pórusok apróak, szabad szemmel alig láthatóak, nincs bennük felgyulemlett faggyú. A normál bőrű nőknél időnként ugyan megjelenhet egy-egy pattanás, ám ennek oka a menstruációs ciklus hormonális változásaiban keresendő. Ezek a pattanások gyorsan és nyom nélkül gyógyulnak.

A normál bőr igényli a legkevesebb törődést semmilyen speciális kezelésre nincs szüksége. Ennek ellenére, sem a hidratálást, sem a rendszeres tisztítást, sem a napvédelmet, sem pedig az öregedés megelőzésére tett lépéseket nem szabad elhanyagolni! Ha ugyanis nem fordítunk elegendő figyelmet a bőrápolásra, könnyen elveszíthetjük a normál bőrtípussal járó "előnyöket".