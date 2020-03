Mitől alakul ki a szeplő?

Mi a szeplő?

A legtöbben pontosan tudják, hogy a szeplő (ephelis) az elsősorban az arcon, de gyakran a nyakon, vállon, a mellkas és a hát felső részén, a karokon is megjelenő apró foltokat jelenti. Azokat a testtájakat tarkítják tavasztól őszig - de akár már néhány nap síelés után is - szeplők, ahol a napsugárzás közvetlenül éri a testfelszínt. Ez a leggyakoribb, ugyanakkor szerencsére a legenyhébb festékzavar. A szeplők színe alapvetően barnás, átmérőjük kisebb, mint fél centiméter, szemben az anyajegyekkel teljesen belesimulnak a bőr felszínébe, és jobbára szimmetrikusan jelentkeznek az érintett testrészeken.

A szeplő a leggyakoribb, ugyanakkor a legenyhébb festékzavar. Fotó. iStock

Hajlam kérdése

Szeplősek jellemzően a világos, érzékeny bőrű emberek lesznek, és ha a szeplősödére való hajlam jelen van, napfény hatására már kisgyerekkorban, akár három-négy évesen felbukkanhatnak, majd ellephetik a bőrfelszínt az első apró pöttyök. A bőr elszíneződésének oka az ezeken a pontokon megnövekedett pigmenttartalom: az ultraibolya sugárzás hatására aktívabbá válik a hámréteg alsó sejtsorában található melaninsejtek működése, amelyek ennek következtében több festékanyagot - pigmentet - termelnek. Ennek a festékanyagnak az a funkciója, hogy megvédje a hámsejteket a nap ultraibolya sugárzásának káros hatásaitól. A barnulás hasonló folyamat, csak szeplő esetében kisebb területeken, foltszerűen fokozódik a barnaság - következésképpen pedig a pöttyök el is halványulnak, amennyiben kevesebb napfény éri az érintett bőrfelületeket.

Mire ügyeljenek a szeplős emberek?

Milyen fényvédelemre van szüksége? Napozna, de nem tudja, mennyi ideig teheti ezt meg a leégés veszélye nélkül? Milyen faktorszámú készítményt vigyen magával a nyaralásra? Számolja ki kalkulátorunkkal!

A szeplők egészségügyi szempontból alapvetően nem jelentenek veszélyt, mivel azonban elsősorban az érzékeny bőrűeknél alakulnak ki, ezek is egyfajta jelzésként szolgálnak arra nézve, hogy csak ésszerű mértékkel tartózkodjunk a napon, és mindig alkalmazzunk megfelelő napvédelmet, hiszen érzékeny bőr mellett fokozottabb a bőrbetegségek, sőt a bőrrák kockázata. Az alapos, UVA és UVB szűrővel ellátott napvédelem a legjobb eszköze mindazoknak, akik nem szeretik a szeplőiket - ők ezen kívül kozmetikai és orvosi halványító eljárásokkal is élhetnek, és a tapasztalatok szerint egyes gyógynövények, gyümölcsök és zöldségek is működhetnek természetes halványítóként.

Míg önmagában a szeplősödés semmiféle orvosi közbelépést nem igényel, az idősebb korban jelentkező, hasonló elven kialakuló, és többségükben szintén ártalmatlan májfoltok ritkán egyes betegségek jelei is lehetnek, így ha hirtelen sok jelenik meg belőlük, tanácsos szakemberhez fordulni.