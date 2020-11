Ezek okozzák az ekcéma kialakulását! (x)

Sokak számára jelent nehézséget a száraz, irritációra hajlamos bőr, és vannak, akiknek még meg kell küzdeniük olyan, a bőrt érintő betegségekkel is, mint például az atópiás dermatitisz, más néven ekcéma. Mi ez a betegség valójában? Mitől alakulhat ki? Mit tehetünk ellene? Ha Önben is felmerültek ezek a kérdések, most választ kaphat rájuk.

Atópiás dermatitisz: egy krónikus, nem fertőző bőrbetegség Jellemzője, hogy a bőr védelmi funkciója és az immunrendszer működése zavarban szenved. A csecsemők, gyermekek és felnőttek bőrét az arcon és a testen egyaránt érintheti. A kialakuló elváltozásoknak két jól elkülöníthető fázisa van: a nem-aktív vagy "köztes" fázisban a bőr száraz, enyhe mértékben pikkelyes hámlással jár, az aktív vagy "fellángolási" szakaszban a bőr elfertőződik, begyullad és viszketni kezd. A csecsemők, gyermekek és felnőttek bőrét az arcon és a testen egyaránt érintheti. A kialakuló elváltozásoknak két jól elkülöníthető fázisa van: a nem-aktív vagy "köztes" fázisban a bőr száraz, enyhe mértékben pikkelyes hámlással jár, az aktív vagy "fellángolási" szakaszban a bőr elfertőződik, begyullad és viszketni kezd. - ismertette Kraján Szilvia, az Eucerin márka Medical Managere. h i r d e t é s Belső hatás okozhatja A genetika meghatározza a bőrtípust, kihatással van a bőr teljes állapotára, valamint meghatározza az olyan bőrbetegségeket is, mint az atópiás dermatitisz. Ha a szülők közül az egyikre jellemző ez a betegség, jelentősen megnő annak a lehetősége, hogy megjelenik a gyermekük esetében is, ha pedig mindkét szülőnél felmerül, 60-80 százalék annak a valószínűsége, hogy gyermekük örökli azt. A tünetek jellemzően arcon, fejbőrön, csuklón, illetve a nyak, dekoltázs, térd- és könyökhajlat területein jelennek meg. Ezek a részek gyermekek és csecsemők esetében jelentősen eltérnek a felnőttekétől, hiszen a fiatal bőr kevésbé ellenálló, ugyanis kisebb a faggyúmirigyek aktivitása, amelyek nincsenek még kifejlődve. A külső hatásokra is figyelni kell Az atópiás bőr annyira száraz és viszkető, hogy a betegek gyakran nem tudják megállni a vakarózást, ez pedig károsítja a bőr védelmi rendszerét. A bőr mélyebb rétegei a felszíni sérülést követően kiszolgáltatottá válnak a mikroorganizmusokkal és a környezeti szennyeződésekkel szemben. Kockázatos lehet a városi, szennyezettebb légkör, vagy akár az éghajlati tényezők. Ezeken kívül káros hatással lehetnek még a különböző kémiai behatások: a bőr természetes módon enyhén savas kémhatású, viszont az agresszív tisztítószerek gyakran túlterhelik a bőr természetes semlegesítő kapacitását, ezáltal tönkretéve az epidermisz legkülső rétegének védelmi funkcióját. Mit lehet tenni ellene? Az atópiás dermatitisznek nincs ismert gyógymódja, azonban a rendszeres bőrápolás - szükség szerint a gyógyszeres kezeléssel együtt - nagymértékben enyhítheti a kellemetlen tüneteket. Az Eucerin márka segítségképpen összeállított egy hatékony párost: az AtopiControl testápoló képes helyreállítani a bőr károsodott barrier funkcióját a ligetszépemag-olajból és szőlőmagolajból nyert magas omega-6 zsírsav taralmának köszönhetően. A száraz, repedezett bőrt simává és rugalmassá teszi, továbbá a licochalcone A (édesgyökér kivonat) hatóanyag révén mérsékli a gyulladást és csökkenti a bőr vörösségét. Az AtopiControl SOS Bőrnyugtató krém hatóanyagai által pedig jelentősen javítja a bőr állapotát az aktív fázisok alatt. Segít megtörni a viszketéssel járó akut bőrgyulladásos problémákat, intenzíven ápolja és táplálja a bőrt - Kraján Szilvia szerint ez olyan gyakran alkalmazható az érintett bőrterületeken, ahányszor szükséges. A novembertől elérhető díszcsomagolásban most egy AJÁNDÉK Anton maki is elbújt, hogy játékosságot csempésszen a mindennapos bőrápolási rutinba.