Kétszer is meggondolja, mit kenjen a bőrére, mert érzékenyen reagál egyes krémekre, de akár a vízre és napfényre is? Cikkünkből megtudhatja, mi jellemzi az érzékeny bőrt, hogyan kerülheti el a kipirosodást és a korai ráncosodást.

Jaj! Ez fáj! Krém nélkül húzódik, egyes krémektől viszont viszket, kipirosodik - nincs könnyű dolga annak, akinek érzékeny a bőre. Az érzékeny bőr alacsonyabb fokú ellenállást mutat az ingerlő hatású anyagokkal szemben.



Minden bőr veszít nedvességtartalmából napfény, víz és szél hatására, ám az érzékeny bőrűeknek még egy átlagos arctisztítás is kellemetlen lehet, arcuk kiszáradhat, kipirosodhat, idő előtt kialakulhatnak rajta a ráncok. A nagyon érzékeny, könnyen irritálható bőr külső behatásokra bizsergéssel, viszketéssel és égő érzés megjelenésével reagál. A bőr néhány krónikus betegség, például diabétesz vagy veseproblémák következtében is érzékenyebbé válhat, de rosszat tesz neki a tartós stressz is.

Amit jó tudni az érzékeny bőrűek problémáiról

Nekem is ilyen van? Ha bőre kipirosodik, megduzzad, pikkelyes vagy ekcémás lesz, gyakran jelennek meg rajta kiütések, ég, viszket, feszül, akkor lehet, hogy Ön is az érzékeny bőrűek közé tartozik.



Miért fontos, hogy az érzékeny bőrt hidratáljuk? Mert ha a bőr maga nem képes elégséges mennyiségű természetes hidratáló faktor és lipid szintézisére, akkor védekező mechanizmusai romlanak, gyengülnek, könnyebben átjutnak rajta a kórokozók, és gyorsabban is öregszik a bőr.

Piros foltok - nem csupán illemből Tudta? A rosacea leggyakoribb kiváltó okai közé tartozik a napsugárzás, a stressz, a meleg időjárás, az alkohol, a fűszeres ételek és a bőrirritációt okozó kozmetikumok. Ha arcán a kiütések vagy a foltok begyulladnak, keressen fel bőrgyógyászt, aki a megfelelő gyógyszeres kezeléssel kontroll alatt tudja tartani a rosaceás tüneteket. piros foltok jelennek meg, és nem csupán stresszhelyzetben, vagy ha zavarba hozzák őket. Gyakran forró ital vagy fűszeres étel fogyasztása is kiválthatja a tünetet, és a folt nem akar elmúlni magától, vagy csak lassan múlik.



Ha a folt állandósul, krónikussá válik, akkor rosacea a tünet neve. Ez nem gyógyítható, ám kezelhető. A rosacea tünetei az arcbőr maradandó kipirulása, pattanásszerű csomók megjelenése és a hajszálerek láthatóvá válása.



Lehet tenni ellene? Jó tudni! Az érzékeny, könnyen kipirosodó, esetleg rosaceás bőrnek jót tesz a Licochalcone (édesgyökér) hatóanyag, amely kimagasló bőrnyugtató hatással rendelkező, természetes növényi kivonat. Optikailag a zöldes árnyalattal színezett nappali arcápolók segíthetnek a piros foltok elfedésében. Ráncok ellen hatékony a bőr saját Q10 koenzimét tartalmazó készítmény. Fontos, hogy arcbőrünket megfelelően hidratáljuk, és védjük a kipirosodást provokáló UV-sugarakkal szemben. Az alkohol, a kávé, a forró italok, a túl fűszeres ételek, erős hőmérséklet-ingadozások (például szauna) kerülése szintén segíthet abban, hogy minél kevésbé jelentkezzenek a tünetek. Aki tapasztalja magán a rosacea tüneteit, nyáron viseljen széles karimájú kalapot, hűvös-szeles időben sállal védje az arcát.



Használjon kifejezetten érzékeny bőrre kifejlesztett, rosaceás bőrön tesztelt arctisztítót és langyos vizet, mert az gyengéden tisztít, nem szárítja ki, nem irritálja arcbőrét.

