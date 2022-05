A száraz bőr is lehet ránctalan

A zsíros bőrűekre is lehet valamiért irigykedni: az ő bőrük öregszik a leglassabban, rajtuk látszanak legkevésbé a ráncok, az pedig, hogy az idő előrehaladtával egyre szárazabbá válik a bőr, számukra normalizáló hatással van. Mindenki másnak azonban nemcsak a ráncokkal kell megküzdenie, hanem a kiszáradó bőrrel is.

Külső és belső öregedés

A bőr öregedésének okait két csoportba lehet osztani: az első a belső öregedés, melynek hátterében biológiai folyamatok állnak; a másik pedig a külső okok miatt bekövetkező öregedés, ezt elsősorban az életmód befolyásolja.

Tudta? Az idősebb emberek bőre nemcsak szárazabb és vékonyabb, de sérülékenyebb is és nehezebben is gyógyul. Náluk különösen kell ügyelni a megfelelő hidratálásra, mert a viszkető, irritált bőr könnyen elfertőződhet. A belső öregedés már a húszas években meginduló folyamat, melynek során fokozatosan lelassul a kollagén szintézise (ez az anyag felelős a kötőszövetek feszességéért), ennek következtében a bőr veszít a feszességéből, megereszkedik, lazábbá válik. Szintén csökken a sejtek regenerációs képessége, anyagcseréjük lassul, az elhalt bőrsejtek nem cserélődnek olyan gyorsan, mint korábban, emiatt a bőr fakóbbnak és durvábbnak tűnhet. A bőr alatti zsírszövet mennyisége is csökken, a bőr éppen ezért jobban ráfeszül a csontokra, bizonyos helyeken (például az arccsont alatt vagy a szemek körül) pedig beesett lesz, emiatt a ráncok és a petyhüdtség még látványosabbá válnak.

A bőr belső öregedése már a húszas években meginduló folyamat, de megfelelő életmóddal lassítható

Az egyik legfontosabb változás ezek mellett, hogy a bőr egyre szárazabb lesz. Az idő előrehaladtával a bőrben lévő hialuronsav mennyisége is csökken, így a bőr kevesebb nedvességet képes megkötni. A szárazabb bőrön pedig könnyebben alakulnak ki ráncok, illetve a már meglévő ráncok is látványosabbnak tűnnek. Míg a belső eredetű öregedés ellen nem sokat tehetünk, a külső folyamatok okozta öregedést jelentősen lelassíthatjuk: életmódunk ugyanis igen erőteljes hatással van a bőrünk állapotára és a kialakuló ráncokra.

Az elsőszámú "öregítő" a napfény: minél többet tartózkodik valaki a napon, annál jobban sérül a bőre, és annál kevésbé tudja a bőr saját magát gyógyítani. A napfény (és a szolárium) UV sugárzása tönkreteszi a bőrben lévő kollagént, és lassítja a kollagén-szintézist. Ez az oka annak, hogy a napfénynek kitett, nem megfelelően védett bőr ráncos és petyhüdt, gyakran jelennek meg rajta foltok. Szintén erősen öregítő hatású a dohányzás: a cigarettában ugyanis olyan kémiai anyagok találhatók, melyek gyorsítják a bőr ráncosodását. Az alkohol pedig nagyon szárítja a bőrt, így a ráncok is gyorsabban megjelennek a nagyivók arcán.

Válasszunk megfelelő krémet!

Szerencsére a száraz, öregedő bőr ápolására is vannak megfelelő termékek, mindössze helyesen kell ezeket megválasztani: olyan arctisztítót és krémeket válasszunk, melyek amellett, hogy segítenek a ráncok elleni küzdelemben, a bőr szárazságát is megszüntetik.

Arctisztítóból inkább a krémes formulájúakat válasszuk, és óvakodjunk a túl hideg vagy túl meleg víztől. A megfelelő arckrém könnyű textúrájú, gyorsan beszívódó, intenzív hidratáló és ránctalanító hatóanyagokat tartalmaz (ilyen például a hialuronsav, a kollagén vagy az urea), használatával a bőr puhábbá, selymesebbé és teltebbé válik. Ideális esetben fényvédőt is tartalmaz, hiszen a napfény nemcsak öregítheti a bőrünket, de betegségekhez is vezethet.