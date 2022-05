A száraz bőr ápolásának két kulcsa

A száraz bőr kialakulásának oka elsősorban az, hogy a bőr külső rétegeiben lévő, nedvességet megkötő anyagok mennyisége csökken, illetve hogy a bőr felületén nincs elegendő természetes zsiradék, amely lelassítaná a nedvesség párolgását a bőrből. A száraz bőr hátterében állhat genetikai ok, ám mindenkinek a bőre szárazabbá válik, ahogy öregszik. Szintén a bőr kiszáradásához vezethetnek a rosszul megválasztott kozmetikumok és az időjárás, sőt bizonyos betegségek vagy gyógyszerek is.

Mit érdemes tudni az ureáról?

Meglepő módon az urea olyan anyag, ami a vizeletben (valójában minden testfolyadékban) is megtalálható. A fehérje-anyagcsere egyik végterméke, melyet mesterséges körülmények között is viszonylag könnyű szintetizálni. Olyan természetes hidratáló szer, mely segít megőrizni a bőr puhaságát, selymességét. Tudta? Az ureának enyhe fertőtlenítő és mikrobaölő hatása is van, ezért az ureát tartalmazó krémekbe általában kevesebb tartósítószer kell. Az urea azért különösen alkalmas a száraz bőr ápolására, mert segít csökkenteni a bőr vízveszteségét, illetve hosszabb ideig megtartani a bőr hidratáltságát. Ezt erős vízmegkötő hatásával éri el: az ureatartalmú krémmel kezelt bőr selymes, sima, telt és hidratált lesz.

Ezen pozitív tulajdonságai mellett az urea a bőr védekezőképességét is javítja: felgyorsítja a bőr sejtjeinek újjáépülését, gyógyulását és termelődését, a bőr így valamivel vastagabb lesz, gyorsabban regenerálódik, és jobban ellenáll a különböző irritáló hatóanyagoknak.

A száraz bőr ápolásához sokszor sajnos nem elég az alapos krémezés.

A bőr védői: a lipidek

A bőr felső rétegeiben több helyen is találhatunk lipideket: ezek védik, óvják a bőrt, nemcsak a külső hatásoktól, de attól is, hogy nedvességet veszítsen, azaz kiszáradjon. Védő szerepet egyrészt a bőr felületén található faggyú tölt be, másrészt az úgynevezett epidermális lipidek, melyek a szarusejtek közötti összetartó erőt biztosítják.

Amennyiben a lipidréteg sérül, a bőr szárazzá válik. A folyamat gyakran odáig fokozódik, hogy a bőr pikkelyes lesz, berepedezik, viszketni kezd. Amennyiben ez a helyzet hosszabb ideig fennáll, az már a bőr mélyebb rétegeire is hatással van: a dehidratált sejtek nehezebben működnek, a bőr hajlamosabbá válik a fertőzésekre. A lipidréteg sérülésének következménye lehet gyulladás, bakteriális akné, atópiás dermatitisz vagy ekcéma. A bőr külseje is változáson mehet át: elmélyülhetnek az apróbb ráncok is, melyeknek megjelenése természetes, köszönhetően például a mimikának.

A lipidréteg megvédéséhez egyrészt óvnunk kell a bőrt a külső hatásoktól: a napfény, a szél vagy éppen a hideg levegő egyaránt sérüléseket okozhat benne. Szintén roncsolja a lipidréteget a nem megfelelően megválasztott arctisztító: ez ugyanis "kilúgozhatja" a lipideket a bőrből.

Természetes és hatékony megoldás száraz bőrre

Az ureát és a lipideket tartalmazó arc- és testápoló termékek hatékonyan segítenek a száraz bőr elleni küzdelemben: szinte azonnal megnyugtatják, hidratálják, selymesebbé és simábbá teszik a bőrt. A lipidek pótlása csökkenti a viszketést, és segít visszaállítani a bőr természetes védekező képességét.