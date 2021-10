A pattanásos bőr leggyakrabban az arcon, a vállakon, a mellkason és a háton alakul ki, mivel ezeken a területeken termelődik a legtöbb faggyú. A közepes komolyságú és a súlyos akne esetében a bőr pirossá és gyulladttá válik, kiütések és kelések jelennek meg rajta. Az akne nem csupán egy bőrprobléma, mivel nagyrészt látható területeken jelentkezik, így jelentős hatása lehet az ember önbizalmára és önértékelésére, kiváltképp kamaszkorban, amikor ez a probléma egyébként is jellemző.

Rutin, gyógyszeres kezelés esetén

Az aknés bőrre alkalmazhatunk gyógyszeres kezeléseket, de ezek olyan mellékhatásokkal járnak, mint például a bőrszárazság. Az Eucerin dermokozmetikai termékek széles választékát fejlesztette ki problémás bőrre, melyeket egyaránt lehet használni a hagyományos gyógyszeres aknekezelés mellett vagy önmagában is. Erősen megterhelt bőr esetén ajánlott a megfelelő tisztítást követően reggel és este is az Eucerin DermoPure Bőrnyugtató krém használata, napközben pedig a piros foltok enyhítésében az Eucerin DermoPure fedőstift nyújthat segítséget, mely nemcsak elfedi, de csökkenti is a pattanásokat.

Rutin, foltok nélkül

Ha Ön nem gyógyszeres kezelést választ, hanem kozmetikai termékekkel szeretné ápolni bőrét, akkor a különböző bőrtisztítókat, tonizálókat, bőrradírokat, hidratáló krémeket és bőrhibákat fedő termékeket vény nélkül is beszerezheti a patikákban. Ezek megtisztítják és ápolják a problémás és aknéra hajlamos bőrt.

Az ideális rutin első pontja minden esetben (reggeli és esti időszakban egyaránt) a tisztítás, melyet a bőr állapotától függően végezhet Eucerin DermoPure Mélytisztító arctonikkal, vagy Mélytisztító arclemosó zselével. Az Eucerin DermoPure Mattító fluid reggeli használata biztosítja a matt bőrfelszínt és gátolja a túlzott faggyútermelődést, este pedig az Eucerin DermoPure Bőrmegújító szérum alkalmazásával csökkentheti a bőrhibákat, és megelőzheti újbóli kialakulásukat.

Rutin, foltok ellen

A bőrgyulladás utáni hiperpigmentáció a bőrön jelentkező elszíneződött terület, mely a bőr gyulladásra (aknéra vagy ekcémára) adott reakcióját jelenti, kifejezetten gyakori a sötétebb bőrű emberek esetében.

Az Eucerin DermoPURE termékcsalád legújabb fejlesztése az Eucerin DermoPure Hármas hatású szérum és az Eucerin DermoPure Protektív fluid SPF 30 együttes használatával jelentős eredményt érhetünk el a foltok eltüntetésében. A szabadalmaztatott Thiamidol összetevőnek köszönhetően csökkenthetik az akne következtében kialakult foltokat, a hozzáadott szalicilsav segít csökkenteni a pattanásokat, a licochalcone A (édesgyökér kivonat) megnyugtatja az irritált bőrt, a Szérum Szabályozó Technológiának köszönhetően pedig hosszantartó, matt arcbőrt biztosít.

