Az Eucerin idén is segítségére lesz a személyre szabott szépségápolásban: ajánlónkban összegyűjtöttük a márka új anti-aging válogatásait, melyek hosszan tartó és hasznos ajándékok lehetnek.

A bőrápolás az idő előrehaladtával egyre fontosabb szerepet tölt be az életünkben: kialakulnak a rutinok, jobban ismerjük a bőrünket, több tapasztalattal rendelkezünk, így az ajándékozás terén sem tudunk mellélőni, ha efféle meglepetést választunk.

Ahogy idősödünk, változik a bőrünk is: a bőrben zajló élettani folyamatok lelassulnak, és csökken azoknak az anyagoknak a mennyisége, amelyek simává teszik a bőrt, - ilyen anyag a kollagén, az elasztin és a hialuronsav - valamint a bőr struktúrája is meggyengül. Mindez a szervezet belső öregedési folyamatának és a külső tényezőknek az együttes hatására történik. A belső faktorok az évek számával és genetikai jellemzőinkkel függenek össze, azaz eleve adottak, így nem tudjuk megváltoztatni őket. A külső tényezőket azonban képesek vagyunk befolyásolni, ha odafigyelünk rájuk. Ide tartozik a hidratálás és ezáltal az elegendő folyadékbevitel, a fényvédelem, a helyes étrend, beleértve a megfelelő mennyiségű antioxidáns és C-vitamin fogyasztását, a szervezet számára szükséges alvás mennyisége, sőt a dohányzás elkerülése is.

A megfelelő bőrápolási rutin kialakítása szintén elengedhetetlen, a kor előrehaladtával pedig érdemes ráncfeltöltő arcápoló krémet a részévé tenni, melyből már igazán széles kínálat áll rendelkezésre. Mivel a hialuronsav-termelő képessége csökken a bőrnek, megkezdődik a ráncok kialakulása, mélyebbé válása. Az Eucerin Hyaluron-Filler termékcsaládot arra fejlesztették ki, hogy célzott módon a bőrnek azon rétegeire hasson, ahol a rugalmasságvesztés jelentkezik, ezáltal hatékonyan veszik fel a harcot a ráncok ellen, belülről töltve fel őket.

Amennyiben még nem ismeri pontosan, beszélgessen édesanyjával, hölgy rokonaival a bőrtípusukról a tökéletes ajándékválasztás érdekében, sőt a fentiek ismeretében akár további tippekkel is segítheti őket a mindennapokban.

Lepje meg szeretteit anyák napján a hatféle Eucerin anti-age összeállítások egyikével, és élvezze a mosolyt, amit az arcukra csalt!

Az Eucerin Hyaluron-Filler C-vitaminos ránctalanító arcápoló koncentrátum semlegesíti az öregedésért felelős szabadgyököket és belülről tölti fel a ráncokat, miközben arcbőrünket bársonyossá és gyönyörűen ragyogóvá varázsolja. Innovatív csomagolásának köszönhetően a 10%-os tisztaságú C-vitamin frissen aktiválódik az első használatkor, így célzottan hat a bőröregedés előjeleire, feltölti a ráncokat és bársonyos üdeséget kölcsönöz. A kis molekulatömegű hialuronsav hatékony hidratáló, mely kisimítja a ráncokat a bőr külső rétegeiben. A licochalcone A bizonyított hatású antioxidáns, mely a C-vitaminnal együttműködve semlegesíti az UV- és a nagy energiájú látható fény által létrehozott szabadgyököket.

Ezt az akár kúraszerűen is alkalmazható koncentrátumot három különböző nappali készítménnyel együtt összecsomagolva lehet választani: a Hyaluron-Filler Ráncfeltöltő nappali arckrémmel normál, vegyes bőrre, a bármely bőrre alkalmazható, 30-as fényvédő faktorszámú Hyaluron-Filler Ráncfeltöltő nappali arckrémmel, valamint a 15-ös fényvédő faktorszámú, érett bőrre kifejlesztett Hyaluron-Filler + Elasticity Bőrtömörséget regeneráló nappali arckrémmel.

Az Eucerin szemkörnyék ápoló termékei a kényes bőr finom ráncainak csökkentésére lettek kifejlesztve, hiszen ez az érzékeny terület speciális ápolást igényel. Emellett 15-ös fényvédő faktorral és UVA-szűrővel védik a bőrt a napsugárzás okozta öregedéstől is. A készítmények gyorsan beszívódnak és kiváló sminkalapok, így könnyedén beilleszthetőek a napi szépségápolási rutinba. A válogatás egyik tagja a Hyaluron-Filler Ráncfeltöltő szemránckrém, amelyet a száraz bőrre való Hyaluron-Filler Ráncfeltöltő nappali arckrémmel együtt vásárolhatunk meg.

Az érett bőrre kifejlesztett Hyaluron-Filler + Volume-Lift Bőrfeszesítő szemránckrém terméket szintén egy-egy nappali arcápolóval találhatjuk meg, a Hyaluron-Filler+Volume-Lift nappali arckrém normál/vegyes bőrre és száraz bőrre változatokban.

Viszonozzuk a sok segítséget, amit kaptunk és háláljuk meg a sok kedvességet: gondoskodást és törődést ajándékozni mindig tökéletes választás!