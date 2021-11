A bőrszárazság leggyakoribb tünetei: legtöbbször feszülő, viszkető érzés és érdesség, bizonyos testrészeken pedig repedezés, hámlás is előfordulhat. A nedvességhiány a kezeken, lábakon a legjellemzőbb, de az arc is könnyen kiszáradhat, ami nemcsak kellemetlen, de a bőr korai öregedéséhez is vezethet. Ősszel és télen az ajkaink is meg szokták sínyleni a hideget, ezért fontos, hogy megfelelően ápoljuk őket.

Ha Ön is tapasztalja magán valamelyik tünetet, akkor a következő praktikákat érdemes bevetnie a bőrszárazság ellen:

Használjon megfelelő hidratáló krémet!

Minél előbb elkezdi ápolni kiszáradt bőrét, annál gyorsabb lesz a regenerálódás. Ha SOS kezelésre van szüksége, akkor az Eucerin Aquaphor Regeneráló kenőcs a legideálisabb választás Önnek. Ez az illatanyag- és tartósítószer-mentes gél gyengéd, féligáteresztő védőréteget képez a bőrön, amely biztosítja a vízpára és az oxigén természetes ki-be áramlását, így engedi a bőrt "lélegezni".

h i r d e t é s

Igyon sok folyadékot!

A szervezet megfelelő működéséhez elengedhetetlen a napi 2-2,5 liter folyadékfogyasztás. Ha Önnel is gyakran előfordul, hogy napközben elfeledkezik a folyadékpótlásról, töltsön le egy olyan alkalmazást a telefonjára, amelyik megadott időközönként emlékezteti a vízivásra! A belső hidratálás mellett külsőleg is rásegíthet a vízpótlásra, amelyben segítséget nyújthat az Eucerin Hyaluron-Filler hidratáló, ránctalanító arcápoló koncentrátum, mely azonnali hidratálást biztosít a bőrnek.

Hosszú fürdőzés helyett válassza a tusolást!

Csökkentse a forró vízben töltött időt azzal, hogy fürdés helyett a gyors zuhanyzást választja. A túl gyakori és túl hosszan tartó fürdéssel a szervezet veszít a bőr természetes hidratáló képességéből, így a bőr kiszárad és érdessé válik. Ha mégsem akar megválni a forró fürdő adta élvezettől, akkor az Eucerin pH5 Olajtusfürdőt ajánljuk Önnek, mely pótolja a mosakodáskor elvesztett zsírokat, és megvédi a bőrt a kiszáradástól, még gyakori tisztálkodás mellett is.

+1 Minőségi pihenés

A pihentető, éjszakai alvás hozzájárul a bőr megújulásához és szervezetünk regenerálódásához. A rohanó hétköznapokban emellett érdemes időt szánnunk magunkra, még ha csak pár percet is. Ehhez pedig megfelelő kiegészítő lehet az Eucerin Hyaluron-Filler Ráncfelöltő fátyolmaszk, mely mindössze 5 perc alatt hidratálja a bőrt és csökkenti a finom ráncokat.

Az Eucerin termékeit keresse a partnerpatikákban!